El chupinazo y un multitudinario encierro marcan el inicio de las fiestas en Olmedo

Cientos de olmedanos, ataviados de indumentaria peñista, se dieron cita este viernes en la Plaza Mayor de Olmedo para asistir al acto inaugural de sus fiestas patronales en honor a San Miguel y San Jerónimo, un acto tradicional, animado por la banda de la Asociación Musical Villa de Olmedo y la charanga local Botarate Chow, que tuvo lugar a los pies de la antigua Casa Consistorial donde el regidor popular, Alfonso Centeno Trigos, junto dos ediles de su equipo de gobierno y otro del grupo municipal socialista, izaron las banderas.

Después, ya en el balcón consistorial, el protagonismo se trasladó a la reina de las fiestas, Natalia Nañez, y sus tres damas de honor, Alba Soto, Paula Hernando y Daniela Arias, todas ellas vestidas con el atuendo de su respectiva peña, junto con el regidor y el concejal de festejos, Sindo Valero, quienes se encargaron de prender uno a uno los seis potentes cohetes anunciadores del inicio de las fiestas y efectuar la suelta de globos y lanzamiento de caramelos mientras los numerosos vecinos concentrados no cesaban de bailar.

Tras el almuerzo y la sobremesa dio comienzo el primero de los encierros tradicionales al estilo de la villa, declarados Fiestas de Interés Turístico Regional desde el año 2009, con miles de personas apostadas a lo largo de las talanqueras instaladas en una de las márgenes de la carretera de Matapozuelos, conocida como Mirador del Hontanar, desde la que se puede ver el encierro de principio a fin; y la prolongación hacia la carretera de Medina del Campo. Se soltaron cuatro toros, acompañados por una parada de cabestros-guía, que fueron conducidos desde los corrales de la dehesa por los dos centenares y medio de caballistas autorizados hasta el citado Mirador, donde se sitúa el embudo de desemboca en el inicio del recorrido urbano que lleva hasta el coso olmedano. El encierro, de apenas media hora de duración, no culminó entrando en el recorrido urbano la manada, ya que se disgregó apenas superado el paso por la carretera de Matapozuelos, lo que hizo que los bravos fueran entrado de uno en uno. El último no pudo llegar al coso al caer desplomado y no levantarse a mitad del recorrido urbano. Tras el festejo, los aficionados taurinos más valientes se acercaron a la plaza de toros para disfrutar de una probadilla con varios toros.