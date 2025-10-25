El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Participantes en la marcha que festejaba los 25 años de Cermi en Castilla y León. Leticia Pérez-Ical
Castilla y León

Cermi celebra sus 25 años de trabajo por la inclusión de las personas con discapacidad

«Es una oportunidad para mirar atrás con orgullo y al futuro con esperanza», asegura Francisco Sardón, presidente autonomico de la entidad, sobre el aniversario

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:48

Comenta

El Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla y León (Cermi CyL) ha celebrado este sábado su 25 aniversario con un encuentro en Valladolid en el que se dieron cita personas con discapacidad y representantes de entidades del movimiento asociativo. Se consolida así una trayectoria de acción y reivindicación que tiene como objetivo trabajar en la inclusión social, de igual a igual, de las personas que encaran la vida con alguna discapacidad. El presidente de la entidad en Castilla y León es Francisco Sardón.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, más conocido por sus siglas, Cermi, es la plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad, más de 4,74 millones de hombres y mujeres, más sus familias, que deciden unirse a través de las organizaciones en las que se agrupan para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de derechos y oportunidades con el resto de componentes de la sociedad.

Noticias relacionadas

Los principios y valores de la Economía Social generan rentas equivalentes a 1.067 millones de euros al año

Los principios y valores de la Economía Social generan rentas equivalentes a 1.067 millones de euros al año

El Cermi de Castilla y León condena la agresión a un estudiante con parálisis cerebral

El Cermi de Castilla y León condena la agresión a un estudiante con parálisis cerebral

En el acto que festejó el aniversario en la Plaza Mayor vallisoletana, pasado por agua en una mañana lluviosa, participó el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, que destacó que Cermi puede celebrar el éxito de haberse convertido en una entidad que representa y defiende en Castilla y León los intereses de las personas con discapacidad.

La jornada, que llevaba por lema 'De la inclusión a la convivencia', preseguía la visibilización y reivindicación de las demandas de las personas con discapacidad, partía de la Plaza Mayor por un itinerario que recorría la calle Pasión y la calle María de Molina, hasta llegar a la plaza de Zorrilla.

Por su parte, el presidente de la entidad, Francisco Sardón, aseguró que este aniversario «es una oportunidad para mirar atrás con orgullo y al futuro con esperanza, reafirmando nuestro compromiso con una Castilla y León más inclusiva y diversa, en la que todas las personas puedan vivir y convivir en igualdad».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cae el primer bolardo para evitar cabezazos contra las farolas de la miniacera del viaducto de Arco de Ladrillo
  2. 2

    El renovado entorno del viaducto de Arco de Ladrillo crea un peligroso islote sin pasos para peatones
  3. 3 Tres heridos, entre ellos dos menores, tras volcar un turismo en la N-601 en Laguna
  4. 4

    Una alfombra de la Seminci nublada y con pocas estrellas
  5. 5

    Carnero admite algún «coste excesivamente elevado» en la tasa de basura y se abre a revisarla
  6. 6

    «Que Motores de Valladolid sea prioritaria para Horse te da una pequeña ventaja, pero no lo es todo»
  7. 7 Un original perrito de chorizo criollo con chimichurri en un nuevo bar de Valladolid
  8. 8 Descubren un yacimiento al plantar el bosque que conmemora el Fuero de Brañosera
  9. 9

    Alquileres disparados en Valladolid: en La Rondilla y Circular es donde más suben en relación con los ingresos de sus vecinos
  10. 10 Arde un silo que almacenaba madera en una fábrica de embalajes junto a la VA-20

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cermi celebra sus 25 años de trabajo por la inclusión de las personas con discapacidad

Cermi celebra sus 25 años de trabajo por la inclusión de las personas con discapacidad