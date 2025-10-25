Cermi celebra sus 25 años de trabajo por la inclusión de las personas con discapacidad

El Norte Valladolid Sábado, 25 de octubre 2025, 18:48 Comenta Compartir

El Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla y León (Cermi CyL) ha celebrado este sábado su 25 aniversario con un encuentro en Valladolid en el que se dieron cita personas con discapacidad y representantes de entidades del movimiento asociativo. Se consolida así una trayectoria de acción y reivindicación que tiene como objetivo trabajar en la inclusión social, de igual a igual, de las personas que encaran la vida con alguna discapacidad. El presidente de la entidad en Castilla y León es Francisco Sardón.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, más conocido por sus siglas, Cermi, es la plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad, más de 4,74 millones de hombres y mujeres, más sus familias, que deciden unirse a través de las organizaciones en las que se agrupan para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de derechos y oportunidades con el resto de componentes de la sociedad.

En el acto que festejó el aniversario en la Plaza Mayor vallisoletana, pasado por agua en una mañana lluviosa, participó el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, que destacó que Cermi puede celebrar el éxito de haberse convertido en una entidad que representa y defiende en Castilla y León los intereses de las personas con discapacidad.

Ampliar

La jornada, que llevaba por lema 'De la inclusión a la convivencia', preseguía la visibilización y reivindicación de las demandas de las personas con discapacidad, partía de la Plaza Mayor por un itinerario que recorría la calle Pasión y la calle María de Molina, hasta llegar a la plaza de Zorrilla.

Por su parte, el presidente de la entidad, Francisco Sardón, aseguró que este aniversario «es una oportunidad para mirar atrás con orgullo y al futuro con esperanza, reafirmando nuestro compromiso con una Castilla y León más inclusiva y diversa, en la que todas las personas puedan vivir y convivir en igualdad».