El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El presidente de Cermi Castilla y León, Francisco Sardón, en una imagen de archivo. J. C. Castillo

Castilla y León

Cermi celebra su 25 aniversario con una gran marcha pacífica por la inclusión y la convivencia

Más de 500 personas participarán este sábado en Valladolid en una jornada festiva y reivindicativa

E. N.

Martes, 21 de octubre 2025, 10:34

Comenta

El Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla y León (Cermi CyL) celebra este año su 25 aniversario y lo hará el sábado 25 de octubre con un gran encuentro en Valladolid que reunirá a alrededor de 500 personas con discapacidad, familiares y representantes de entidades del movimiento asociativo.

La jornada, que llevará por lema 'De la inclusión a la convivencia', comenzará a las 11:30 horas con una marcha pacífica de visibilización y reivindicación que partirá desde la Plaza Mayor y recorrerá la calle Pasión y la calle María de Molina, hasta llegar a la plaza de Zorrilla.

Con este acto, el movimiento Cermi CyL quiere reafirmar su compromiso con los derechos, la igualdad de oportunidades y la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad, destacando los avances logrados en estas dos décadas y media de trabajo conjunto con las administraciones y el tejido asociativo.

Al término de la marcha se celebrarán discursos institucionales y una degustación de lentejas de Alimentos de Valladolid, amenizada con música del DJ Nelson Daza, en un ambiente festivo y de convivencia.

Una «oportunidad»

El presidente de Cermi, Francisco J. Sardón, destacó que este aniversario «es una oportunidad para mirar atrás con orgullo y al futuro con esperanza, reafirmando nuestro compromiso con una Castilla y León más inclusiva y diversa, en la que todas las personas puedan vivir y convivir en igualdad».

El 25 aniversario de Cermi quiere ser también un espacio de encuentro, alegría y visibilidad, abierto a toda la ciudadanía, especialmente a las personas con discapacidad y sus familias, que han sido protagonistas de esta historia colectiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  2. 2 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  3. 3 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  4. 4

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  5. 5 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  6. 6

    Eurostars compra el hotel Juan de Austria y retrasa a diciembre la apertura del de Zara
  7. 7 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen
  8. 8

    Encuentran en un arroyo camino de Villoldo al desaparecido en San Cebrián
  9. 9 Tres investigados por intentar asaltar de madrugada un restaurante de Fuensaldaña
  10. 10

    José Manuel aparca su camión después de 50 años y millones de kilómetros por España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cermi celebra su 25 aniversario con una gran marcha pacífica por la inclusión y la convivencia

Cermi celebra su 25 aniversario con una gran marcha pacífica por la inclusión y la convivencia