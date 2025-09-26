Los principios y valores de la Economía Social generan rentas equivalentes a 1.067 millones de euros al año

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:48 Compartir

La Facultad de Comercio y Relaciones Laborales de la Universidad de Valladolid fue el escenario ayer de una nueva jornada sobre la Economía Social (ES) de Castilla y León, continuación de la presentación el año pasado del informe 'El impacto socioeconómico de los valores y principios de la Economía Social en Castilla y León', realizado por Abay Analistas Económicos S. L., realizado a instancia de la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social de la Universidad de Valladolid –con Mª Eugenia Serrano, su directora, a la cabeza–, y financiado por la Junta de Castilla y León.

Ampliar Intervención de Leticia García, entre José Antonio Salvador y Susana Álvarez.

La jornada fue inaugurada por Susana Álvarez Álvarez, vicerrectora de Innovación Docente y Transformación Digital; José Antonio Salvador Insúa, decano de la Facultad de Comercio, y por Leticia García Sánchez, consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, quien destacó que «los principios y valores de la Economía Social en nuestra comunidad generan unas rentas diferenciales –respecto a la economía mercantil tradicional– de 1.067 millones de euros al año, y permiten que 11.000 trabajadores con mayores dificultades de acceso al empleo accedan a un trabajo, principalmente en las zonas rurales de Castilla y León».

«La apuesta de la Junta por la Economía Social es fuerte, que se traduce en un aumento del 49% en el presupuesto destinado a la ES» Leticia García Consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León

La consejera destacó el apoyo que ofrece la Junta a las entidades del ámbito de la Economía Social, «que se traducen en un aumento del 49% en el presupuesto destinado a la ES, con 83 millones de euros invertidos, teniendo en cuenta que cada euro invertido en este ámbito se transforma en tres dentro de la sociedad».

«Los beneficios de los Centros Especiales de Empleo repercuten en la sociedad» Gregorio García Presidente de ACEECYL

La jornada continuó con el análisis de los detalles de la monetización del impacto socieconómico de los principios y valores de la Economía Social en Castilla y León, con la participación de Olatz Retortillo Atienza, de la UVa; Mª Isabel Martínez Martín (Abay Analistas) y Rosa Santero Sánchez (Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid), mientras Pedro Brizuela Carrión, CEO de Proyecta Gestión Integral de Proyectos, SL; Chanthaly Sphabmixay y Víctor Temprano García, de la UVa, explicaron los resultados de las encuestas a profesionales del sector de la Economía Social y estudiantes de la UVa. Los resultados ahondan en que hay mucho trabajo de información que hacer entre la población para dar a conocer la ES y que existe interés por conocer este ámbito de la economía.

«Nuestra aportación a la sociedad no la realizan las empresas mercantiles» Ana Fe Félix Vicepresidente de FECLEI

Jesús Martínez-Sagarra González, coordinador técnico de ASECYL, moderó la mesa redonda 'Empleo, formación e investigación en la Economía Social en Castilla y León. Retos de comunidad'. En ella, intervino Ana Fe Félix, vicepresidenta de FECLEI, quien recordó que «las empresas de ES estamos realizando unas aportaciones a la sociedad que la empresa ordinaria no lleva a cabo».

«Damos empleo a personas con dificultades, y generamos conocimiento y riqueza» Francisco Sardón Vicepresidente de FEACEM CyL

Por su parte, Gregorio García Brunelli, presidente de ACEECYL, explicó que «los Centros Especiales de Empleo reparten los beneficios como las empresas para poder subsistir», mientras que Pilar Rodríguez, presidenta de la Federación de Cooperativas CyL, animó a «la creación de cooperativas» y abogó por «el relevo generacional, animando a la gente joven a que emprenda nuevos negocios en Economía Social».

«Tenemos el reto de consolidar las empresas de ES a través de la atracción y fidelización del talento joven» Rubén Molina Gerente de AEMTA CYL

En la mesa también participó Rubén Molina, gerente de AEMTA CyL, quien habló de novedades como «ciertas iniciativas legislativas que se están tomando desde la perspectiva de las sociedad laborales, y entre ellas el hecho de que se pueda capitalizar el desempleo para incorporarse a una sociedad laboral sin necesidad de pasar por una situación efectiva de desempleo. Aprovecharemos la próxima aprobación de la Ley Integral de Economía Social para solicitar una serie de mejoras y puntualizaciones respecto de un marco jurídico-fiscal que destaque la sociedad laboral respecto de otros modelos de emprendimiento mercantiles».

«Las fundaciones somos la familia más importante de la ES porque es la que más empleo genera» Álvaro Retortillo Director general de la Fundación Sta. Mª la Real

Francisco Sardón, vicepresidente de FEACEM CyL, reivindicó la ES como «motor de generación de empleo en Castilla y León. Más de 5.000 personas con gran discapacidad están trabajando en las diferentes familias de la ES»; Álvaro Retortillo, director general de la Fundación Santa María la Real, habló en nombre de las fundaciones, «uno de los actores dentro de la ES, y uno de los principales porque somos los mayores creadores de empleo dentro de la ES, con casi el 29%», y finalmente Jerónimo Lozano, director de URCACYL, explicó la situación del cooperativismo agroalimentario en Castilla y León, su importancia económica, «y su importancia social, junto con el esfuerzo que se está haciendo en innovación, transformación digital y en transformación de productos, productos de gran calidad, de marcada trazabilidad y que llegan al consumidor con seguridad alimentaria total».

«Animamos a los jóvenes al emprendimiento de negocios y a la creación de cooperativas» Pilar Rodríguez Presidenta de la Federación deCooperativas CyL

Clausuraron la jornada, Mª Eugenia Serrano Chamorro y Emma Fernández Rodríguez, directora de Economía Social y Autónomos de la Junta de Castilla y León, quien destacó, una vez más, el apoyo de la Junta a la ES, y recordó que «estamos ante el Plan de Acción de 2025, trabajando ya en un plan estratégico para la ES para los años 26-29, y en el Año Internacional de las Cooperativas».

«Destaco la importancia económica y social del cooperativismo agroalimentario» Jerónimo Lozano Director de URCACYL

Congreso Académico de Investigación

El pasado 19 de septiembre se celebró el Congreso de Investigación sobre Economía Social, organizado por la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social de la UVa e impulsado por la Junta de Castilla y León. En él se trasladaron las investigaciones de la UVa en este sector.