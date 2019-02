Algunos centros de mayores de Valladolid registran una escasa demanda en cafeterías y podología El alcalde de Valladolid, en la inauguración del centro de mayores de San Juan el pasado mes de mayo. / G. VILLAMIL El Ayuntamiento busca «soluciones» y el PP recoge firmas contra la que considera una mala gestión EL NORTE Valladolid Miércoles, 20 febrero 2019, 19:53

La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, Rafaela Romero, ha reconocido este miércoles problemas en los servicios de podología y en las cafeterías de algunos de los centros de mayores de la red municipal, ante lo cual se trabaja en posibles alternativas, mientras ha añadido que se cuestiona el funcionamiento de las peluquerías para no hacer «competencia desleal» a los negocios de los barrios.

En un comunicado del Ayuntamiento de Valladolid, recogido por Europa Press, Romero ha desmentido las acusaciones del Partido Popular de prohibir la recogida de firmas contrarias a la gestión del equipo de gobierno, pero ha explicado que ha habido «problemas» con «una persona que ha reconocido ser del PP que ha ido con no muy buenas maneras a recoger firmas sin ser usuario del centro al que acudió y sin tener ninguna relación con el mismo», informa Europa Press.

Romero ha explicado la situación y gestión real de los servicios de cafetería, peluquería y podología en los Centros de Personas Mayores de Valladolid, y ha negado que se hayan «suspendido» estas prestaciones.

En cuanto al caso de las cafeterías, la concejala asegura que no se han cerrado, aunque algunas de ellas sí que «han tenido problemas por falta de consumo», lo que ha llevado a las familias que viven de esa concesión a no poder mantenerlas, por la Concejalía trabaja en alternativas que «podrían pasar, incluso, por un servicio de vending» para poder mantener operativo el servicio de cafetería si no se encontraran concesionarios.

Con respecto al servicio de podología, Romero asegura que no habido cambio alguno salvo el abandono de una concesión por parte del podólogo que la tenía adjudicada por cambio de residencia a otra ciudad.

En este ámbito, la concejal ha explicado que la normativa establecida por la Junta de Castilla y León para estos servicios «contempla unas exigencias amplias que dificultan ejercer esta labor, haciéndose casi necesario montar una clínica podológica», por lo que el Consistorio valorará «si es responsable utilizar el dinero público para montar clínicas o si hay que buscar otra serie de alternativas».

El servicio de peluquería, ha afirmado Romero, sí que se cuestiona desde la Concejalía, ya que entienden que «actualmente las necesidades sociológicas han cambiado y que habría que valorar los costes, similares a los de las peluquerías comerciales».

Romero ha asegurado que «hay mucha oferta en los barrios, sobre todo de personas jóvenes que quieren sacar adelante su negocio y se les puede estar haciendo una competencia desleal».

La edil socialista ha querido también dejar claro que para personas dependientes con movilidad reducida estos servicios sí se seguirán prestando y ha recordado que el Servicio de Ayuda a Domicilio dispone tanto de servicio de peluquería como de podología.

En cuanto a la supuesta prohibición de la recogida firmas sobre estos servicios, la concejala ha defendido que «ni se prohíbe ni se ha prohibido nunca que se recojan firmas».

En este caso, asegura, sí que ha habido «problemas» con «una persona que ha reconocido ser del PP que ha ido con no muy buenas maneras a recoger firmas sin ser usuario del centro al que acudió y sin tener ninguna relación con el mismo».

Por eso, ha censurado que los populares traten de «convertir en espacios electorales los centros de personas mayores» y ha aseverado que «no se puede interrumpir las actividades y la vida diaria de estos centros porque sea casi campaña electoral»

Romero ha subrayado que el actual equipo de gobierno del Consistorio vallisoletano ha invertido en los últimos cuatro años casi 6 millones de euros en renovar los Centros de Personas Mayores para adaptarlos a las necesidades reales que tiene hoy este colectivo y, además, se ha incrementado el presupuesto para actividades en un 25%, cuidando mucho más aquellas que realiza en esta área el voluntariado.

Además, ha defendido que ha abierto los centros al barrio, «porque hay muchas personas mayores preparadas y que tienen que aportar ese cúmulo de sabiduría y riqueza que tienen al entorno en el que viven».

La edil del PSOE ha concluido que detrás de esto se ven las «dos maneras de entender el trabajo con las personas mayores y los modelos de estos Centros destinados a ellas», ya que cree que el PP «quiere unas personas mayores sentadas, quietas, con escasa crítica y con poco servicio al barrio», mientras el actual equipo de gobierno sabe que en la ciudad hay «personas muy preparadas que exigen otro tipo de prestaciones y que a su vez pueden dar servicio y prestar toda su sabiduría y capacidades al barrio y al entorno en el que viven».

En definitiva, Romero ha pedido «tranquilidad» a los representantes del PP, ya que les ve «nerviosos» y ha recordado que la apuesta del equipo de Gobierno es dar respuesta al nuevo perfil de las personas mayores que, en su opinión, «tienen una realidad sociológica diferente a la que estábamos acostumbrados y que de aquí a diez años va a cambiar aun más».