Carnero confía en la llegada de InoBat a Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, aseguró hoy que mantiene un contacto «constante, directo y fluido» con los responsables de InoBat, y espera que su proyecto de una planta de producción de baterías, llegue a la ciudad.

En este sentido, explicó ante informaciones que descartan a la empresa de las ayudas del PERTE VEC del Gobierno, que «aún deben resolverse las alegaciones» de su tercera convocatoria, y comentó que InoBat tiene previsto también acudir a la cuarta, informa Ical.

Carnero comentó que siguen trabajando con ese horizonte y continuarán apoyando la llegada del proyecto a la capital, para cargar contra el ministro Óscar Puente, porque «si ser un líder territorial es poner primeras piedras cuando no hay segundas, ahí no me van a encontrar». «Si es trabajar de forma pausada, tranquila y discreta en proyectos que lleguen a la ciudad, nos encontrarán todos ustedes», agregó.

En este sentido, el regidor vallisoletano se cuestionó en «liderazgo territorial» del que habla Óscar Puente en su etapa de ocho años al frente del Consistorio vallisoletano, cuando lo único que hizo, dijo, es vender «humo y más humo». Al respecto, se preguntó que es de Switch Mobility o ahora de InoBat, porque «se iban a crear 5.000 puestos de trabajo» con ambos proyectos en el anterior mandato. «Ya le preguntaba en campaña electoral, cuántos puestos se iban a crear, y ya sabemos como está Switch, suspendido hasta 2026», cerró.