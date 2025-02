Industria reparte otros 50 millones para baterías y excluye a InoBat Valladolid

Ángel Blanco Escalona Valladolid Viernes, 31 de enero 2025, 21:37 Comenta Compartir

A la segunda convocatoria de ayudas no llegó y en la tercera, el proyecto presentado no ha pasado el corte. Los planes de InoBat para construir una gran fábrica de baterías en Valladolid continúan sin arrancar porque la empresa no consigue cumplir con una de ... las condiciones que se ha fijado para la inversión, la de entrar en el programa de subvenciones del Gobierno para la movilidad eléctrica.

El Ministerio de Industria y Turismo ha anunciado la adjudicación de cerca de 50 millones de euros en ayudas para tres proyectos dentro la tercera convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado. La planta de baterías anunciada en Valladolid por InoBat, sin embargo, no es una de las empresas beneficiarias de dicha financiación. Los tres expedientes aprobados son para factorías en Cáceres, Barcelona y Tarragona. Noticias relacionadas Valladolid El Ayuntamiento apoya por enésima vez a Inobat, sin más avances Antonio G. Encinas InoBat insiste en que generará 500 empleos en Valladolid en 2024 El Norte La firma eslovaca que pretende construir una gigafactoría de baterías para coches eléctricos en Valladolid ha visto desestimada una solicitud de ayudas en la que pretendía recibir 140 millones en subvenciones y otros 60 en préstamos. Según el departamento que dirige Jordi Hereu, el proyecto presentaba deficiencias técnicas para cumplir con las bases del programa, en particular el relativo a la elegibilidad comercial. El Ministerio de Industria ha propuesto a la compañía que revise su documentación y se presente a la próxima edición del PERTE VEC, la cuarta, que contará con unos 250 millones en subvenciones y otros 1.000 en préstamos favorables. Esta es la segunda vez que Inobat se queda fuera de los planes de recuperación del Gobierno. Su solicitud para el PERTE II llegó al límite del plazo y se quedó sin fondos. Fue en noviembre de 2023 y entonces, el administrador y representante de InoBat en España, el abogado vallisoletano Eleuterio Gordaliza, reconocía que les faltó «cierta documentación complementaria» y que se presentaron el último día «porque InoBat estaba cerrando acuerdos con la compañía Gotion». Entre tanto, Industria ha ido aprobando los planes para el desarrollo de baterías de empresas como Stellantis, Basf, Envision, SEAT, Gestamp o Renault. Los últimos beneficiarios, anunciados el jueves, son el proyecto de Lithium Iberia en Cañaveral (Cáceres) para la producción y recuperación de materias primas destinadas a baterías y componentes, con más de 20 millones de euros; Iberpotash de Sallent, en Barcelona, con cerca de 18 millones de euros; e Industrias Químicas del Óxido de Etileno, en La Canonja (Tarragona), con más de 11 millones de euros, estos dos últimos para la producción de componentes de baterías eléctricas. El Ministerio ha sugerido a la compañía eslovaca que corrija errores y concurra a la cuarta edición del PERTE del vehículo eléctrico Según las fuentes consultadas, la intención de Inobat es resolver las carencias de su proyecto para entrar en la cuarta convocatoria de ayudas. Sin embargo, de forma simultánea, el presidente de Inobat, Andy Palmer, apuntaba hace una semana que «se está generando un efecto llamada con propuestas procedentes de distintos países de nuestro entorno, cuya apuesta normativa resulta, sin duda, atractiva y cuya decisión de destinar importantes cantidades a ayudas directas ha de ser estudiada por InoBat con el mismo interés que el que, desde el principio, ha mostrado por España», según publicó El Economista. Con todo, el directivo británico dejaba caer que «InoBat sigue teniendo puesta en España, y especialmente en Valladolid, toda su atención, y espera con confianza poder acogerse a las ayudas planteadas para el inmediato desarrollo de la primera fase de su proyecto». Los planes originales de Inobat para Valladolid consistían en una inversión de 2.800 millones de euros para construir una gigafactoría de 32 GWh, que crearía 2.000 empleos directos. Además, la empresa tenía proyectada una inversión adicional de 270 millones en Salamanca para la creación de un centro de Investigación y Desarrollo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión