Canales admite que le «alarma» la detención de personas por hechos similares en días consecutivos

«Como subdelegado de Gobierno represento al Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial es otro, y no me voy a inmiscuir en sus decisiones, pero a mí como ciudadano y como subdelegado del Gobierno también me alarma». Así se refirió Jacinto Canales al hecho de que determinadas personas sean detenidas por hechos similares en días consecutivos, tras ser puestas en libertad, pese a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «hagan su trabajo».

El subdelegado de Gobierno en Valladolid realizó estas declaraciones tras ser preguntado por los diversos robos registrados en los últimos días en vehículos, donde Canales quiso remarcar que no se puede hablar de «oleada», dado que no hay un «número desmesurado», pero sí que es cierto que ha habido algunos robos en vehículos, que no robo de vehículos, aclaró.

En concreto, trasladó que ha habido una persona que ha sido detenida por los mismos hechos o por hechos parecidos en tres días distintos. «La Guardia Civil y la Policía Nacional hace su trabajo, detiene a los presuntos autores, documenta los hechos y lo pone a disposición judicial. A partir de aquí, existe la separación de poderes y cada uno tiene que abordar su función en esta sociedad», aseguró.

Durante su asistencia al balance del año hidrológico, el resumen climático de la primavera y la predicción para el verano ofrecida por la Aemet, Jacinto Canales destacó el papel que realiza la Policía Nacional en la capital, quien recordó que el porcentaje de resolución de delitos en general esté por encima del 41%, lo que es un «buen indicador» comparado con otros a nivel europeo, aseveró.

