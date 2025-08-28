El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Consulta la portada de El Norte de Castilla
Viandantes se detienen a observar el escaparate de una zapatería de Valladolid que anuncia rebajas durante la campaña de verano. Carlos Espeso

Valladolid

El pequeño comercio ampliará las rebajas hasta después de ferias para mitigar una campaña «bastante floja»

Los establecimientos apenas han notado la ligera subida del 1% respecto al año anterior, pese a la implantación de descuentos de hasta el 70%, denuncia

Lorena Arias Duque

Valladolid

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:21

Las rebajas de la temporada estival se acercan a su fin en los comercios de Valladolid, con unos resultados que están lejos de satisfacer a ... los pequeños empresarios y que estos mismos achacan «al calor, la inflación, el incremento de las ventas online o las promociones continuas durante todo el año», entre otros factores que han jugado en su contra, según el último sondeo de la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid (FECOSVA).

