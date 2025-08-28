El pequeño comercio ampliará las rebajas hasta después de ferias para mitigar una campaña «bastante floja»

Las rebajas de la temporada estival se acercan a su fin en los comercios de Valladolid, con unos resultados que están lejos de satisfacer a ... los pequeños empresarios y que estos mismos achacan «al calor, la inflación, el incremento de las ventas online o las promociones continuas durante todo el año», entre otros factores que han jugado en su contra, según el último sondeo de la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid (FECOSVA).

Aunque no todos los comercios han iniciado la campaña de forma homogénea, en general, las rebajas estivales de 2025 arrancaron entre el 20 y el 25 de junio en las tiendas online y entre el 25 y el 1 de julio en las tiendas físicas. Tras preguntar a medio centenar de vendedores, la sensación general que se deriva de este verano es la de una temporada «bastante floja e irregular», en la que apenas se ha percibido el sutil incremento de 1% respecto al año pasado, a pesar de importantes descuentos, que iniciaron entre el 20% y el 30% y se aumentaron al 50% en la segunda quincena de julio y hasta el 70% en agosto. Todo ello, como aseguran «una y otra vez» los encuestados, «a costa de reducir márgenes, de asumir riesgos, de soportar la presión fiscal y una normativa cada vez más asfixiante». Se trata de unos resultados que se quedan muy por debajo de las expectativas iniciales, las cuales preveían un crecimiento del 5% o superior.

Otro de los problemas más reiterados por los comerciantes es «el aumento de las compras online», que este año reciben un incremento del gasto medio por cliente frente al descenso en las tiendas físicas. El gasto medio por consumidor en Valladolid durante esta temporada equivale a una aproximación de 90 euros, lo que FECOSVA considera que refleja «la cautela de los compradores pese a las ofertas atractivas disponibles». Por otro lado, «el consumidor cada vez destina más gasto al ocio, sin olvidar el impacto de la inflación, la venta online, las promociones continuas durante todo el año y el hecho de estar en alerta naranja tras alerta naranja seguido de una ola de calor».

También en la Asociación Vallisoletana de Comercio, AVADECO, consideran que «el buen clima ha tardado en llegar al inicio de la temporada, pero luego tanto calor ha reducido notablemente las ventas por las tardes», como observa María Balsa, secretaria general de la institución. Balsa también añade un factor distinto, pero llamativo y particular de este año, que es «la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones, que puede haber propiciado la llegada de menos personas que se mueven en coche hasta el centro de la ciudad».

En vistas de este panorama, la secretaria lamenta que el pronóstico para las últimas semanas de las rebajas estivales indica que «todo seguirá en la misma línea». En cualquier caso, está previsto que la campaña se extienda «hasta pasadas las fiestas patronales», para compensar unas ventas poco satisfactorias, aunque los sondeos indican que «la demanda ya comienza a centrarse más en la vuelta al cole». A la pregunta de FECOSVA sobre cómo esperan los comerciantes que sea la campaña de otoño, estos han contestado «con optimismo, pero también con cierta cautela, motivada por factores como la incertidumbre política y la situación económica, que podrían influir en el comportamiento de los consumidores».

Así pues, la Federación vuelve a reclamar a las administraciones «una regulación clara de las rebajas, con períodos limitados y bien definidos, que protejan tanto al consumidor como al pequeño comercio», y sigue animando a los clientes «a realizar sus compras en el comercio de proximidad», donde asegura, «encontrará un gran stock de productos a los mejores precios y con la mayor calidad y profesionalidad».