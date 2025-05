Incertidumbre en pymes y autónomos por las nuevas exigencias de Hacienda sobre sus facturas

«La factura es como si fuera una vaca. Economía quiere la vaca completa, pero Hacienda solo quiere la leche. La leche es el encabezamiento ... y la parte de abajo, que es donde viene la base imponible, el IVA... Lo del medio, que es lo que le has vendido al cliente, a Hacienda no le interesa pero a Economía sí. A Economía le interesa todo». De esta manera tan gráfica explica la situación a la que se enfrentan los negocios Fernando Pérez, el presidente de la Asociación Vallisoletana de Empresas de Informática (Avein) y vicepresidente de la federación regional del sector (Aetical), que también es miembro del Comité Ejecutivo de la patronal provincial CEOE.

Los dos ministerios mencionados trabajan en paralelo en nuevas exigencias que obligarán a pymes y autónomos a hacer cambios en los recibos de sus cobros y en su contabilidad. Por un lado, el departamento que dirige Carlos Cuerpo está creando «un sistema español de facturación electrónica» para combatir «la morosidad comercial» e impulsar la digitalización. Por otro, a raíz de la llamada Ley antifraude que entró en vigor en 2021, el área de María Jesús Montero ha impuesto el uso de «programas informáticos de facturación» que eviten «el 'software de doble uso'» (es decir, el que permite llevar una 'caja b'). De ahí que según Fernando Pérez «lo primero que hay que hacer entender a las empresas es que son dos cosas distintas, porque la gente confunde la facturación electrónica y no sabe nada del 'reporting' fiscal».

Esta última es la obligación más urgente. La idea inicial del Gobierno era que el 1 de julio de 2025 los empresarios tuvieran adaptados sus equipos y así figuraba en el reglamento que estableció los requisitos que debían cumplir, allá por diciembre de 2023. Sin embargo, la realidad es que esa transformación no se ha completado, y por eso el pasado abril el Ejecutivo central decidió retrasar otros seis meses la aplicación de la normativa: al 1 de enero de 2026 para los contribuyentes del Impuesto de Sociedades y hasta el 1 de julio de 2006 para el resto. En la práctica, esto supone que el primer plazo afecta fundamentalmente a las pymes y el segundo a los trabajadores por cuenta propia.

«Todas aquellas facturas que se emitan, tanto normales como simples, véase 'tickets', tendrán que ir automáticamente a Hacienda» Fernando Pérez Presidente de Avein y vicepresidente de Aetical

Ahora bien, ¿qué es lo que implica la entrada en vigor del 'reporting' fiscal? «Significa que todas aquellas facturas que emitas, tanto facturas normales como facturas simples, véase 'tickets', tendrán que ir automáticamente a Hacienda», resume el directivo de Avein y Aetical. Hay dos maneras de hacerlo. La primera es la que se conoce coloquialmente como Verifactu, que consiste en enviar las operaciones al momento a la Agencia Tributaria «evitándose con ello su alteración posterior, y asegurando su conservación», según precisa la AEAT. Es la que este organismo ve con mejores ojos. La segunda modalidad es la No Verifactu, que no exige la remisión a la sede electrónica pero, como contrapartida, implica «requisitos adicionales de seguridad». Sin ir más lejos, que queden almacenadas en un repositorio inalterable del ordenador o del TPV al que puedan acceder los inspectores en caso de necesitarlo.

La aplicación gratuita, antes del verano

Tanto lo uno como lo otro no son asuntos sencillos. «O tienes un software que te lo haga automáticamente o si no tendrás que hacerlo tú a través de una plataforma», detalla Fernando Pérez. Se refiere al «aplicativo simplificado de facturación» que según fuentes de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria estará a disposición de los contribuyentes para pruebas «antes del verano». Será una aplicación gratuita «para quien quiera usarla», puesto que permitirá generar facturas «con el sistema 'homologado'», pero «está pensada para los muy pequeños, que hacen muy pocas facturas» porque tiene limitaciones. Una de ellas, por ejemplo, es que el formulario no admitirá poner múltiples destinatarios.

Ampliar Fernando Pérez, presidente de la asociación vallisoletana de empresas de informática (Avein) y vicepresidente de la asociación regional (Aetical). Mar García

A la vista de lo anterior no es extraño que los afectados vivan con inquietud este proceso. «Vamos haciendo lo que vamos pudiendo, pero la Administración no está informando de nada y si no informas, en la gente hay una incertidumbre total», señala el ejecutivo de CEOE Valladolid, quien afirma rotundo que la cosa «está jorobada, sobre todo en la parte de los autónomos». Como poco van a necesitar «un certificado digital y un software que tendrá que estar puesto en un equipo» para cumplir con la Agencia Tributaria, apunto. Y claro, esto tiene un coste.

La cantidad a la que tendrán que hacer frente va a depender mucho de las dimensiones del negocio y del tipo de adaptación que requiera, pero en todo caso será adicional a los gastos de funcionamiento que ya tenía. «Es difícil dar un horquilla (de gasto) porque depende de la empresa y además ahora mismo las que se dedican al software están optando por soluciones en la nube, con lo cual se pagan cuotas mensuales», explica el presidente de Avein, que añade que es algo «muy elástico, puede ser desde 20 euros mensuales a muchísimo más». Otra variable es lo que se le pida al sistema, «porque hay muchos que a lo mejor no tienen que hacer contabilidad, sino que se la lleva el asesor fiscal, que aquí va a ser una figura muy importante porque la mayoría presentan sus papeles a través de él».

La secretaria general de la Agrupación Vallisoletana de Comercio (Avadeco), María Balsa, asegura que su organización tiene al tanto a sus socios «desde un principio» y gracias a eso «hay muchos que ya están hablando con sus empresas de informática para adaptar los programas». «De todas formas estamos esperando un poco porque como ha habido tantos cambios, hasta que no esté publicado hay que ser un poco cauto», zanja. «Ahora te dicen una cosa, luego dicen otra... Es mucha la incertidumbre», afea, por lo que aconseja «ir viendo pero sin todavía contratar muy muy fijo, porque puede ser que vuelva a cambiar». Y pone el acento en el «mayor gasto». «Al final todo se traduce en pagar. Salen dos mil normativas que en su mayoría no benefician a la pyme en nada, pero que sí que implican un incremento de costes tremendo que es precisamente lo que no queremos, porque las rentabilidades cada vez bajan más, no es proporcional al beneficio que puedas tener», critica.

En el mismo sentido se expresa su homólogo en la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid y Provincia (Fecosva), Jesús Herreras, quien también incide en que «hay mucha incertidumbre porque no sabemos nada. Solo que todo el mundo va necesitar una conexión a Internet como mínimo y un TPV, y hay muchos pequeños negocios que no lo tienen», a lo que se sumaría «el programa informático homologado para emitir la factura que tiene que conectar con Hacienda». Y ello sin saber a ciencia cierta las estipulaciones técnicas, «porque todavía no han sacado el reglamento que regulará cómo va a ser, está un poco a medias». «Para muchos pequeños autónomos va a ser una inversión importante», augura, complicada de estimar porque «antes tú llegabas y comprabas un programa informático, pero ahora te los alquilan, no te los venden».