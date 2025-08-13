El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varias personas mayores, sentadas en la plaza de los Vadillos. V. Vela

Valladolid

La caída del paro reduce las ayudas de emergencia y el envejecimiento dispara las de atención a la dependencia

Los Servicios Sociales registraron el año pasado más de 58.500 usuarios, con nuevas necesidades ante los cambios sociales y económicos

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:14

El Ayuntamiento tramitó durante el año pasado 2.580 ayudas dirigidas a familias con estrecheces económicas, que no llegan a fin de mes, que tienen ... especiales dificultades para pagar la luz, la calefacción, el alquiler. Así lo recoge la memoria anual, recién publicada, de la Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, donde se consigna que, a lo largo de 2024, el Consistorio tuvo que destinar 1.641.834,18 euros para sufragar este tipo de prestaciones sociales. Y aquí está un dato importante, porque esta cifra es inferior a la del año anterior (2023), tanto en su cuantía económica (1,9 millones), como, especialmente, en el número de beneficiarios (2.978). Durante 2024 hubo menos familias que recurrieron a estas ayudas municipales.

