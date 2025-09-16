La BonoLoto deja un premio de 124.047,95 euros en Parquesol

El Norte Valladolid Martes, 16 de septiembre 2025, 00:24 Comenta Compartir

El sorteo de La BonoLoto dejó un acertante de segunda categoría (cinco aciertos y el complementario) en la ciudad de Valladolid, que recibirá 124.047,95 euros. El boleto se validó en la Administración de Loterías número tres, situada en la calle Manuel Azaña, número 64, en el barrio de Parquesol, según informaron fuentes de Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora estuvo compuesta por los números 2, 7, 20, 35, 38 y 40. El complementario correspondió al 13 y el reintegro, al 4. De primera categoría (seis aciertos) no hubo ningún acertante, por lo que en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 600.000 euros.