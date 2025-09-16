El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una administración de Loterías, en una imagen de archivo. Carlos Espeso

Valladolid

La BonoLoto deja un premio de 124.047,95 euros en Parquesol

El boleto ganador es de segunda categoría: cinco aciertos y el complementario

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:24

El sorteo de La BonoLoto dejó un acertante de segunda categoría (cinco aciertos y el complementario) en la ciudad de Valladolid, que recibirá 124.047,95 euros. El boleto se validó en la Administración de Loterías número tres, situada en la calle Manuel Azaña, número 64, en el barrio de Parquesol, según informaron fuentes de Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora estuvo compuesta por los números 2, 7, 20, 35, 38 y 40. El complementario correspondió al 13 y el reintegro, al 4. De primera categoría (seis aciertos) no hubo ningún acertante, por lo que en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 600.000 euros.

