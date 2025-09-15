El cupón de la ONCE reparte 120.000 euros en Palencia En la capital fueron premiados cinco cupones de 20.000 euros cada uno, mientras que en Carrión de los Condes otro de 20.000

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido en Palencia 100.000 euros, y ha dejado en Carrión de los Condes un premio de 20.000 euros. Óscar Benito Arsuaga es el vendedor que ha repartido en Palencia 100.000 euros en premios, en cinco cupones agraciados con 20.000 euros cada uno en el sorteo del domingo, desde sus puntos de venta en la capital palentina (en el Centro Comercial Carrefour y en el quiosco ubicado en la Avenida de Valladolid con Cardenal Cisneros.

Por su parte, la vendedora Ana María Alaiz Carrasco ha dejado en la localidad palentina de Carrión de los Condes un premio de 20.000 euros en un cupón del sábado 13.

Ampliar La vendedora Ana María Alaiz, en Carrión de los Condes.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.