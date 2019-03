Los bomberos sofocan un incendio en dos casas del casco antiguo de Peñafiel Los bomberos trabajan de madrugada en el incendio de la Plaza de San Pablo de Peñafiel. / @BomberosDip_VLL Las viviendas de la Plaza de San Pablo de la villa estaban deshabitadas en el momento del suceso EL NORTE Valladolid Viernes, 15 marzo 2019, 10:03

Dos dotaciones de bomberos de Peñafiel y una del parque de Íscar han trabajado durante cuatro horas la pasada madrugada para sofocar un incendio que ha afectado a dos viviendas ubicadas en el casco antiguo de la villa vallisoletana.

Una llamada alertaba a las 3:45 horas del incendio en la Plaza de San Pablo, que se ha saldado con una habitación de una de las viviendas y un cobertizo con leña de la otra totalmente calcinados.

Desde el parque de Peñafiel se procedió a movilizar dos bombas urbanas y una autoescala para «evitar que las llamas llegaran a otras casas de la zona, la mayoría de madera». «Era necesario acotar el fuego porque son calles muy estrechas -explica uno de los efectivos que participó en las labores de extinción- y en algunas de ellas no caben los camiones».

No obstante, no se han tenido que lamentar daños personales porque en el momento del incendio no había inquilinos en ninguna de las dos viviendas, utilizadas principalmente como segunda vivienda. Por el momento se desconocen las causas del fuego, aunque se descarta un cortacircuito.