Binter lanza una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros Los billetes pueden adquirirse hasta el 29 de septiembre para viajar entre el 1 de noviembre y el 28 de febrero de 2026

El Norte Valladolid Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:25

La compañía aérea Binter ha lanzado una promoción para volar entre Valladolid y Canarias para viajar en 'modo canario', con pasajes desde 90 euros. Los billetes pueden adquirirse hasta el 29 de septiembre para viajar entre el 1 de noviembre y el 28 de febrero de 2026.

En esta promoción, los pasajeros disfrutarán del servicio diferencial de la aerolínea, que incluye para todas las tarifas aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano a bordo, entre otras ventajas.

La compañía aérea extiende a la temporada de invierno sus vuelos directos con Tenerife y permite volar desde Valladolid a cualquier isla de Canarias con el enlace interinsular de conexión gratuito

A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 90 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria o en Tenerife.

Los pasajeros de estos vuelos de Binter disfrutarán de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía, y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

Cuatro vuelos directos a la semana con Canarias

Con los vuelos directos con Tenerife presentes en el periodo estival y que Binter extiende a la temporada de invierno, Valladolid estará unida por el aire con Canarias cuatro días a la semana, con el Aeropuerto de Tenerife Norte, los miércoles y sábados, y con Gran Canaria, los lunes y jueves.

Además, la aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Las personas que deseen aprovechar esta promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: binter.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.