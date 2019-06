El Día de la Bici se prepara para tomar el centro de Valladolid el domingo 23 Día de la bici. / Rodrigo Jiménez El evento, cuya inscripción se puede cursar ya, reivindicará la movilidad sostenible y tendrá fines solidarios JESÚS DOMÍNGUEZ VALLADOLID Viernes, 14 junio 2019, 07:28

Después de éxito de la primera edición celebrada en 2018, el próximo domingo 23 el II Día de la Bici volverá a permitir que las bicicletas tomen el centro de la ciudad. No lo harán como si fueran las máquinas en un película de esas en las que amenazan la existencia de la raza humana, sino de un modo mucho más sano y sostenible, con las principales calles de Valladolid cerradas para su tráfico y con un fin mucho más digno: el apoyo de las causas sociales de Cruz Roja, a quien se dedicará parte de la recaudación de las inscripciones, que se pueden formalizar a través de la página web de Runvasport y presencialmente en los centros El Corte Inglés, así como en el Hipercor de Arroyo de la Encomienda al precio de 5 euros para los adultos y de 3 euros para los menores de doce años (niños de 12 años incluidos), puesto que para inscribirse no habrá límite de edad: el único límite estará en las propias ganas de disfrutar de este medio de transporte.

La cita no será competitiva, sino que servirá para pasar una jornada amena junto a otros amantes de la bicicleta, que recorrerán uno de los dos circuitos habilitados: habrá uno de seis kilómetros para los menos duchos y otro de doce para los que tengan piernas para más. En todos los casos, podrán ir acompañados, ya sea de familiares o amigos, o bien hacer el trazado en una soledad solo relativa, pues la idea es la de pasar una mañana amena, la del primer domingo de la época estival, junto a otros amigos de lo sostenible, una de las cuestiones que esta prueba viene a reivindicar: el uso de la bici como un medio de transporte que sirve para fomentar hábitos de vida saludables y que respeta el medio ambiente, una necesidad hoy en día tan en boga y a la vez tan real que debe fomentarse y que ha de formar parte de los objetivos de la sociedad moderna.

Así, después de superar las 2.000 inscripciones en la edición del año pasado, el anhelo de cara a esta es superar esa cifra de inscritos. Tal y como confirmó en la presentación el director de Runvasport, Justino Asenjo, el recorrido está diseñado para albergar hasta el doble de los ciclistas participantes en 2018, que vendrían a confirmar una vez más valores intrínsecos de la sociedad de Valladolid, como la solidaridad, la familiaridad o el compromiso con la movilidad sostenible y con el ocio saludable en lo que será una fiesta sobre dos ruedas. No importará no ser Alejandro Valverde, Enric Mas, Richard Carapaz o Chris Froome a la hora de disfrutar. Rodador no hay camino, se hace el camino al rodar, y uno tan representativo, además, como es el centro de Valladolid, con la salida prevista a las 10:30 horas desde Acera Recoletos, desde la zona conocida como el Paseo de Coches de Campo Grande.

La jornada estará organizada por El Norte de Castilla y contará con el patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid, El Corte Inglés, Clínica Sur y Fuenteolid BMW MINI, y con la colaboración de Cruz Roja Española, Coca-Cola y Casa de la India Valladolid, que aprovechará la jornada para difundir su labor y homenajear a Mahatma Gandhi en una de las actividades paralelas que se desarrollarán.