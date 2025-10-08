El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juicio por la trama eólica

Begoña Hernández niega que diera instrucciones para investigares de los parques impulsados por Delgado

La exviceconsejera de Economía ha asegurando también desconocer la implicación de Delgado en la elección de los proyectos que salían adelante, mientras que el ex jefe del servicio territorial de Burgos ha sostenido que vetó unos parques por ser de socios alemanes

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:58

La ex viceconsejera de Economía de la Junta de Castilla y León, Begoña Hernández, que sucedió en el cargo a Rafael Delgado entre 2007 y ... 2015, ha declarado este lunes en calidad de testigo por el juicio de la trama eólica que no dio ninguna instrucción para investigar a los promotores que estaban detrás de los parques eólicos autorizados por Delgado. Así lo aseguró durante las dos vistas anteriores el excdirector del Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) y de la Dirección General de Energía Minas, que apuntó a una pérdida de confianza por parte de esta y del Tomás Villanueva en torno a 2009, con Delgado en la Secretaría General de Economía.

