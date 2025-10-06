El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Óscar Puente: «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia»
Ricardo González, ex director de Energía y Minas entre 2017 y 2019, durante el turno de preguntas de la Fiscalía. El Norte

Juicio por la trama eólica

Un funcionario del EREN asegura que Delgado daba instrucciones para retirar parques de los listados

Tomás Villanueva y Begoña Hernández ordenaron al ente publico investigar el accionariado de las promotoras presuntamente favorecidas en 2009, cuando retiraron al ex viceconsejero la competencia de las eólicas por «desconfianza»

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:56

Comenta

El juicio oral por la trama eólica, la macrocausa de corrupción en el seno de la consejería de Economía del difunto Tomás Villanueva en ... la autorización de parques de renovables entre 2003 y 2015 por la que 15 acusados se enfrentan a 135 años de cárcel, ha arrancado este lunes en la Audiencia Provincial de Valladolid con las primeras testificales de dos trabajadores que desempeñaron diversos cargos en la Dirección General de Energía y Minas y en el EREN, el Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León, durante los años en los que operó la presunta trama. Dos testigos solicitados por la Fiscalía, claves para esclarecer la implicación del ex viceconsejero de Economía y principal acusado, Rafael Delgado, en la autorización de las instalaciones de renovables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Encuentran el cuerpo sin vida del hombre de cincuenta años desaparecido en el río Pisuerga
  2. 2

    Así era el Valladolid que dejó el Conde Ansúrez: del Puente Mayor a la primera plaza de San Miguel
  3. 3

    La respuesta del colegio de Valladolid al caso de acoso denunciado en su centro
  4. 4 Muere un hombre de 72 años tras ser atropellado por un coche en Mojados
  5. 5

    El rescate del claustro del desaparecido convento de La Merced arranca con vistas a su regreso a San Juan en 2026
  6. 6

    Detenido en Lleida por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo
  7. 7 Isabel la Católica pierde desde el lunes un carril durante dos meses
  8. 8

    El uso de un fumigante tóxico confina en sus casas a vecinos de un pueblo de Segovia
  9. 9 Muere una mujer en un incendio en la calle San Antonio de Palencia
  10. 10 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Mirandés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un funcionario del EREN asegura que Delgado daba instrucciones para retirar parques de los listados

Un funcionario del EREN asegura que Delgado daba instrucciones para retirar parques de los listados