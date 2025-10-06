Un funcionario del EREN asegura que Delgado daba instrucciones para retirar parques de los listados

El juicio oral por la trama eólica, la macrocausa de corrupción en el seno de la consejería de Economía del difunto Tomás Villanueva en ... la autorización de parques de renovables entre 2003 y 2015 por la que 15 acusados se enfrentan a 135 años de cárcel, ha arrancado este lunes en la Audiencia Provincial de Valladolid con las primeras testificales de dos trabajadores que desempeñaron diversos cargos en la Dirección General de Energía y Minas y en el EREN, el Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León, durante los años en los que operó la presunta trama. Dos testigos solicitados por la Fiscalía, claves para esclarecer la implicación del ex viceconsejero de Economía y principal acusado, Rafael Delgado, en la autorización de las instalaciones de renovables.

El primero en declarar ha sido José García Marqués, jefe del servicio general de energía de la Junta hasta 2008, que tuvo que ser advertido por el presidente de la sala de que podría cometer un delito de falso testimonio tras una tensa reprimenda de la Fiscalía por incurrir en contradicciones con lo declarado en la fase de instrucción, después de aseverar que Delgado nunca se interesó por la tramitación de los parques eólicos. Esto a pesar de que llegó a ostentar también las funciones del ex director de Energía y Minas -Manuel Ordóñez, investigado en la trama hasta su fallecimiento en 2004- entre enero y abril de 2005, cuando este último estuvo de baja por enfermedad.

«¿Y si después viene otro testigo que dice que sí estuvo implicado?», le ha cuestionado el representante de Anticorrupción, en alusión a la declaración prevista del siguiente testigo, Ricardo González Mantero, que con posterioridad ha sostenido que todo lo que se hizo fueron «instrucciones del viceconsejero». El sucesor de Ordóñez al frente de la Dirección General de Energía y Minas entre 2007 y 2019 y del EREN prácticamente durante el mismo periodo, ha apuntado directamente a la responsabilidad de Delgado, que estaba «muy interesado en el avance de la energía eólica», en la presunta trama.

Empezando por la instrucción de advocación que promovió en 2004 y que ha tildado de innecesaria, ya que los jefes del servicio territorial, que tenían las competencias para conceder las autorizaciones hasta dicha instrucción, ya debían consultar previamente con el EREN si podían dar luz verde, en aras de corroborar que no se sobrepasara la capacidad de cada nudo de la red.

González Mantero ha detallado también cómo Delgado llegó a pedir que se sacaran parques de los listados con los que trabajaban para avanzar con la tramitación, que ha ido diseccionando durante más de dos horas ante las preguntas del fiscal. «Cuando él no estaba contento con algún propietario de un parque eólico, con respecto a las indicaciones que daba en cuanto a que pudiera entrar un socio local, mandaba quitarlo de los listados«, ha asegurado, detallando que lo se que se hacía era quitar el resalte que indicaba que iban a pasar a fase de autorización por el servicio territorial. Una petición que justificaba en base a una supuesta competencia por evacuación que no existía en un procedimiento »perfectamente« reglado.

Delgado habría llegado también a modificar la plantilla de estos documentos aprovechando la baja de Ordóñez para incluir información sobre el accionariado de las distintas promotoras que, a juicio del testigo, no tenía relevancia desde el punto de vista administrativo. «Eso en el procedimiento no estaba ni tampoco nadie nos había pedido comprobar con anterioridad quienes eran los socios de las instalaciones», ha sostenido.

Además de estos excel, que reflejaban cómo se iban materializando las «instrucciones del exviceconsejero sobre qué parques que ceder los promotores (a los socios locales), existían unos listados de promotores cuya actualización se llevó a cabo hasta febrero de 2005. Lo que coincidió en el tiempo con una reunión »curiosa« en la que estuvo presente, entre representantes de Iberdrola (incluido Ricardo Bravo, acusado en el procedimiento) y Rafael Delgado. »Se les trasladó por parte de Delgado cuáles eran sus intenciones de dar entrada a socios locales en sus parques y se les dio un documento con ellos. Se enfadaron mucho y se negaron, el viceconsejero se fue y me dejaron a mi solo. Al poco tiempo se avinieron a todo lo que es había pedido«, ha rememorado.

Unas actuaciones que sitúa hasta mediados de 2009, pues, pese a que Delgado dejó de ser el número dos de Villanueva en 2007, este se ocupó de las eólicas «hasta mediados de la nueva legislatura» en la que le sucedió Begoña Hernández. Fue entonces cuando «se detecta una desconfianza» y Hernández, que asume la gestión, les solicita a petición de Villanueva comprobar quienes estaban en el accionariado de sociedades beneficiadas, inicialmente del grupo preneal.