Rafael Delgado a su llegada a la Audiencia Provncial durante el juicio de la Perla Negra, por el que ha sido condenado a dos años y medio de prisión. Alberto Mingueza

Castilla y León

La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel

La Audiencia Provincial celebrará a partir de este lunes el juicio contra ex altos cargos de la Junta y empresarios locales, que presuntamente actuaban en connivencia para obtener mordidas en la autorización de renovables

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:22

«Corrupción de personas, no política», era el argumento más esgrimido por el expresidente la Junta Juan Vicente Herrera (PP) cuando sus adversarios políticos sacaban ... a la palestra las investigaciones que salpicaron al seno de la Consejería de Economía durante las dos últimas legislaturas de los 18 años que duró su mandato. Lo cierto es que son muchos los nombres que se repiten en las dos grandes tramas que salpicaron a la cartera del difunto Tomás Villanueva.

