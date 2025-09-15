Las defensas de la trama eólica piden la nulidad de la causa y la prescripción de los delitos

Una sala abarrotada como pocas veces vista, con más letrados que acusados. La Audiencia Provincial acogía esta mañana el multitudinario juicio por la macrocausa de ... la trama eólica, en una primera vista dedicada enteramente a las cuestiones previas, que proseguirán este tarde y este martes. Las exigencias del calendario, que contempla que el juicio se desarrolle a lo largo de 43 sesiones, obligan a las defensas a contar con un ejercito de letrados, entre principales y sustitutos, que no perdían detalle desde el estrado.

Desde allí seguían la sesión también la mayoría de los 15 acusados citados inicialmente, reducidos a 14 tras la primera deliberación del tribunal, que ha suspendido la sesión durante 45 minutos, después de que las acusaciones particulares en representación de algunos de los grupos afectados por el presunto reparto del pastel de la energía eólica, retiraran los cargos por prescripción contra Carlos G. C., administrador único de uno de las sociedades investigadas en el procedimiento, en línea a la decisión que ya tomó en su día el fiscal de Anticorrupción, Tomás Herranz, dejándolo fuera de un banquillo en el que finalmente ha sentado a 14 acusados.

A esa decisión, entre otros argumentos esgrimidos, se han agarrado precisamente la mayor parte de las defensas de los principales encausados, que durante su turno de palabra han solicitado la prescripción de los delitos y también la nulidad de la causa. Esto último en base a irregularidades del informe de la Agencia Tributaria que dio comienzo al procedimiento y del auto de acusación.

Inspección «ilegal»

El abogado de Rafael Delgado, ex viceconsejero de Economía y considerado el ingeniero de la presunta trama, ha pedido inicialmente el sobreseimiento completo de la causa por la conocida como teoría del fruto del árbol envenenado, al entender que la investigación tributaria de la que parte todo el procedimiento, que se realiza «de forma irregular e incluso ilegal» y por la que se le imputan tres delitos fiscales es «nula de pleno derecho».

El defensor ha asegurado que el informe elaborado por el inspector de la delegación de Castilla y León constituye una prueba «ilícitamente obtenida», por cuanto se realizó «sin comunicación» y se excedió el plazo legal de 18 meses para llevar a cabo la investigación, sin que conste además en el mismo fecha de inicio y finalización de la inspección. Cuestionando además que el inspector que firmó el mencionado informe tuviera las competencias para llevarla a cabo, pues tanto su representado como las sociedades que administraba tenían el domicilio fiscal en Madrid.

Para el resto de delitos que se le atribuyen, entre ellos un delito continuado de prevaricación, tres delitos continuados de cohecho, tres de tráfico de tráfico de influencias, seis delitos de extorsión y blanqueo de capitales todos ellos suman 42 años de prisión-, entiende que estos han prescrito al fechar los supuestos actos delictivos entre 2004 y 2007, puesto que la Fiscalia Anticorrupción no presentó la querella en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid hasta abril de 2017. Apoyándose además en el sobreseimiento de Carlos G. C., quien se enfrentaba a delitos «de la misma naturaleza».

Unos argumentos que también ha hecho suyos el letrado y acusado Jesús Rodríguez Recio, a quien se le atribuye el papel de testaferro de Delgado entre 2006 y 2015. Recio, que ha defendido que todos los fondos que ha percibido entre 2007 y 2008 son «de origen lícito y no provienen de ninguna mordida», ha apelado a la prescripción del delito de blanqueo de capitales al entender a efectos legales cualquier responsabilidad penal se habría extinguido en 2013. «Igual suerte deberían correr el tráfico de influencias y el cohecho», ha solicitado.

En los mismos términos que el letrado de Delgado ha pedido la «nulidad de la causa» o al menos la exclusión del informe que da inicio a la misma por «vulneración de derechos fundamentales». Entiende que la investigación tributaria, que ha tildado de «prospectiva», se inició a raíz de las diligencias prácticas con respecto a la mercantil Preneal, que «no estaba conectada de modo alguno» con su empresa. Y asegura que tampoco se le comunicó el inicio de la inspección, sino que el funcionario de la Agencia visitó sus sedes «sin autorización de ningún tipo» y que lo recibió «por pura educación» sin tener conocimiento de «cuál era el verdadero objeto de la visita».