La bancada de las acusaciones, durante la vista del lunes por el juicio de la trama eólica. Carlos Espeso
Trama eólica

Las acusaciones piden rechazar la nulidad y la prescripción o en su defecto resolver en sentencia

El fiscal de Anticorrupción defiende que no se ha producido «ninguna vulneración de los derechos fundamentales» e incide en que la actividad delictiva de Delgado es «continuada»

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:07

Turno de las acusaciones durante la segunda sesión de cuestiones previas este martes por el juicio de la trama eólica, que han rechazado la nulidad ... de la causa y la prescripción de los delitos solicitados ayer lunes por las defensas de los 14 encausados, entre ex altos cargos de la Junta, empresarios locales y directivos de las eléctricas beneficiadas por el presunto reparto de los parques de renovables, que en su conjunto se enfrentan a 135 años de cárcel.

