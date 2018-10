«La mayoría de las veces, los bancos no acuden a renegociar las deudas porque temen un efecto llamada» Helena Sánchez-Reyes, junto a su compañero de despacho, Jesús Guinea. / EL NORTE La abogada Helena Sánchez Reyes considera que el endedudamiento de las familias puede volverse a repetir JORGE MORENO VALLADOLID Lunes, 22 octubre 2018, 14:16

Abogada nacida en Madrid pero licenciada en la UVA en 1995, Helena Sánchez-Reyes (1971) ha asumido desde su despacho vallisoletano, junto con su compañero Jesús Guinea, o uno de los casos a los que los tribunales han condonado las deudas para poder proseguir su vida. La letrada considera que estas situaciones personales se pueden volver a repetir si las entidades bancarias no actúan con responsabilidad al dar créditos.

–¿Qué conlleva someterse a este procedimiento?

–Uno de los requisitos es que el afectado esté dispuesto a perder todo su patrimonio personal. Con la declaración del concurso, se le intervienen todas las cuentas, y es el administrador concursal el que determina el plan de pagos.

–El procedimiento concursal prevé designar un administrador.

–En efecto. Es algo muy doloroso para una persona que alguien te supervise tus ingresos a partir de un mínimo vital de subsistencia. Hay que estar dispuesto a ello. Para ello se fija una escala en función del Salario Mínimo Interprofesional. Si el afectado solo cobra el importe del salario mínimo (10.302 euros al año) no se le descuenta nada. Hasta dos veces el SMI, te pueden embargar el 30% de lo que excede del mismo, y si se supera el importe de dos veces el SMI, el embargo puede alcanzar el 50%.

–Llama la atención que cuando un mediador convoca a los acreedores no se presenten para buscar una solución a la deuda.

–Eso es la tónica general. O no se presentan, o comunican que no están dispuestos a negociar. La ley exige tratar de alcanzar un acuerdo con los acreedores, pero en ese intento previo los bancos no acuden porque no quieren llegar a un pacto con el deudor para una posible quita, que podría implicar una generalización para el resto de deudores en situación de insolvencia. Un ejemplo de esta conducta es que los bancos siguen peleando en los tribunales para no pagar las cláusulas suelos, pese a que hay múltiples condenas para abonarlas. Pretenden evitar un efecto llamada.

–Del análisis de endeudamiento que hacen los administradores se puede pensar cómo es posible que las entidades sigan dando créditos por encima de los ingresos de quien los solicita.

–Ha habido años que era así, que cuando entrabas en un banco o caja de ahorros el empleado te animaba a pedir un poco más del préstamo que necesitabas. El cliente debe de pensar que cuando lo solicita sus circunstancias personales pueden cambiar a futuro, y no solo los tipos de interés. Actualmente estamos asistiendo a cómo desde las páginas de los bancos te 'bombardean' y ofrecen créditos que indirectamente están generando necesidades.

NORMATIVA Ley Concursal Establece que está legitimado para un concurso toda persona física, que no sea empresario, y que tenga la condición de deudor habiendo intentado sin éxito un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores. Concurso consecutivo Se trata de un procedimiento en el que se nombra un solo administrador concursal, que en algunos casos coincide con la persona que ha mediado con los acreedores. Parte excluida del embargo Es el administrador concursal el que determina el importe que se excluye para poder sobrevivir. El alquiler, la luz, o los alimentos se salvan. Declaración ras analizar los créditos contra la masa, se determina el sobrante a liquidar, para luego declarar el perdón de la deuda.

–¿Cuál es el perfil de este tipo de deudores?

–Lo común que les trae es que arrastran una deuda que asumen que la tienen de por vida. No tienen un proyecto de ahorro, ni de futuro para sus hijos por las circunstancias que acarrean. Cuando llegan para tramitar el procedimiento de Segunda Oportunidad quieren partir de cero para seguir viviendo.

–En la opinión pública se puede pensar que estos deudores han 'jugado alegremente' con los créditos.

–Claro, pero hay veces que no es responsabilidad de una persona, puesto que hay otras circunstancias en la vida de las que ninguno está libre. Los bancos han generado en ocasiones necesidad de crédito. El mayor obstáculo de este procedimiento es que nuestra sociedad penaliza el fracaso, y en estos casos a los deudores no les sale gratis puesto que deben desprender de todo su patrimonio. Hay que dar una oportunidad para evitar evitar la economía sumergida que va en perjuicio de todos nosotros. En la sociedad norteamericana se puede fracasar pero es más favorable a volverse a arriesgar con nuevos proyectos.