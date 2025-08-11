El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varias personas circulan con diferentes vehículos en la nueva Zona de Bajas Emisiones de la ciudad. A. Mingueza
Valladolid

El Ayuntamiento asegura que la mejora de los niveles de contaminación permite evitar restricciones de tráfico

El concejal de Medio Ambiente acusa a Ecologistas en Acción de desconocer el plan de acción o mentir para confundir a los ciudadanos

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 11 de agosto 2025, 22:35

El Ayuntamiento de Valladolid aseguró hoy que la mejora de los niveles de contaminación del aire en la ciudad permite que no sean necesarias las restricciones de tráfico, tal y como había demandado Ecologistas en Acción. El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, aseguró que ayer domingo se activó la situación 2 del Plan de Acción por Contaminación del Aire de la Ciudad de Valladolid pero que, gracias a que esos niveles mejoraron, no hubo que aplicar ninguna medida en el día de hoy, que es el día en que hubieran entrado en vigor, informa Ical.

Una prohibición que habría afectado a los vehículos sin etiqueta al casco histórico, tal y como está vigente en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), además de los coches con dispositivo B y C, mientras que es posible para el resto de vehículos de etiqueta Cero y Eco.

García Pellitero lamentó la nota de prensa de la organización ecologista al precisar que desconoce el plan de acción o «miente para confundir a los ciudadanos». Además, recordó que el comunicado obvia que, en caso de tener que activar las medidas, los aparcamientos disuasorios urbanos son gratuitos. «Dan una visión parcial e interesada en estos temas», reiteró.

Por último, el concejal subrayó que el Consistorio cumple «a rajatabla» y mantiene el plan de acción vigente desde el año 2017 así como avisa puntualmente de «todas» las incidencias que suceden en la calidad del aire de la ciudad.

