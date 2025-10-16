El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Trabajos en laboratorio en Inbrain Neuroelectronics y, en imagen de detalle, Javier Castillo.
Valladolid

Avanza la investigación sobre electrodos cerebrales de grafeno en el tratamiento del párkinson

El tercer Encuentro Regional del Parkinson acerca a Valladolid a dos expertos sobre nuevos tratamientos y proyectos de innovación para el abordaje de esta enfermedad neurodegenerativa

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Jueves, 16 de octubre 2025, 06:45

Comenta

El neurólogo del hospital madrileño Infanta Leonor, Jaime Herreros, y el responsable de calidad de la empresa Inbrain Neuroelectronics, Javier Castillo, acercarán este viernes 17, ... a Valladolid los tratamientos para el abordaje de la enfermedad de Parkinson y nuevas investigaciones, concretamente la aplicación del grafeno en los electrodos que se emplean en la estimulación cerebral profunda para intentar devolver al paciente el control de movimientos cuando ya empiezan a dejar de funcionar correctamente los tratamientos farmacológicos. Ambos expertos participarán en el Tercer Encuentro Regional del Parkinson, que se celebrará en la capital vallisoletana en el auditorio del Museo de la Ciencia, entre las 11:00 y las 14:00 horas.

