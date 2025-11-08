Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla El suceso ha tenido lugar a la altura del Corte Inglés y el nonagenario ha sido atendido por lesiones en la rodilla

El Norte Valladolid Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:08 | Actualizado 14:14h. Comenta Compartir

Un hombre de 91 años que se disponía a cruzar en silla de ruedas por el paso de peatones del Paseo de Zorrilla, a la altura del Corte Inglés, ha sido atropellado por un turismo poco después de la una de este mediodía.

Como consecuencia del impacto, el nonagenario ha resultado herido leve y ha sido atendido en el lugar del accidente, ya que se quejaba tras el golpe de dolor en la rodilla. Afortunadamente, el hombre no ha tenido que ser trasladado al hospital.

Los servicios sanitarios de Sacyl han acudido al transitado lugar, al igual que agentes de Policía Local y Nacional para dar parte de lo sucedido. Cerca de ese punto, el pasado miércoles, 29 de octubre, tuvo lugar un siniestro que terminó con dos personas lesionadas por la colisión entre una furgoneta y un turismo. En este caso, un hombre de unos 25 años y una mujer de 20 resultaron heridos en el cruce entre el Paseo de Zorrilla y la plaza Juan de Austria.