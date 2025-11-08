El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un accidente anterior en la misma zona. J. Sanz

Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla

El suceso ha tenido lugar a la altura del Corte Inglés y el nonagenario ha sido atendido por lesiones en la rodilla

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

Un hombre de 91 años que se disponía a cruzar en silla de ruedas por el paso de peatones del Paseo de Zorrilla, a la altura del Corte Inglés, ha sido atropellado por un turismo poco después de la una de este mediodía.

Como consecuencia del impacto, el nonagenario ha resultado herido leve y ha sido atendido en el lugar del accidente, ya que se quejaba tras el golpe de dolor en la rodilla. Afortunadamente, el hombre no ha tenido que ser trasladado al hospital.

Noticias relacionadas

Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un coche junto al Paseo de Zorrilla

Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un coche junto al Paseo de Zorrilla

Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid

Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid

Los servicios sanitarios de Sacyl han acudido al transitado lugar, al igual que agentes de Policía Local y Nacional para dar parte de lo sucedido. Cerca de ese punto, el pasado miércoles, 29 de octubre, tuvo lugar un siniestro que terminó con dos personas lesionadas por la colisión entre una furgoneta y un turismo. En este caso, un hombre de unos 25 años y una mujer de 20 resultaron heridos en el cruce entre el Paseo de Zorrilla y la plaza Juan de Austria.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere tras sufrir un infarto mientras caminaba por el paseo del Hospital Militar de Valladolid
  2. 2

    Otro arco de luces de Navidad, el tercero en 48 horas, cae sobre la calzada y alcanza a un peatón en López Gómez
  3. 3 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  4. 4 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios
  5. 5 Dos detenidos por atracar a punta de pistola y con amenazas de muerte un comercio de Valladolid
  6. 6

    Eurostars luce ya su marca en la calle Constitución
  7. 7

    Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería
  8. 8

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta
  9. 9

    Cada vez llegan más personas con dolor crónico sin controlar a las Urgencias de los hospitales
  10. 10 Denunciados tres cazadores en Olmedo por cazar cerca de una finca en la que estaban recolectando

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla

Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla