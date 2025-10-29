Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un coche junto al Paseo de Zorrilla

El Norte Valladolid Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:01 Comenta Compartir

Un hombre de unos 25 años y una mujer de 20 han resultado heridos este miércoles en un accidente de tráfico en Valladolid capital. El accidente ha tenido lugar a la una y media del mediodía en el cruce entre el Paseo de Zorrilla y la plaza Juan de Austria, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se alertaba de una colisión entre una furgoneta y un turismo y se informaba de que había dos heridos.

Hasta el lugar se ha deplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario para atender a los jóvenes heridos, que estaban conscientes y presentaban contusiones.