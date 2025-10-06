El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Acto institucional de Aspace para conmemorar el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Leticia Pérez
Aspace reclama equidad y servicios especializados para las personas con parálisis cerebral

La asociación exige la creación de una estrategia estatal con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:11

Aspace exigió hoy una estrategia estatal que garantice equidad y servicios especializados para las personas con grandes necesidades de apoyo, una reivindicación que realizó este lunes, con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se conmemora el 6 de octubre, a través de un acto institucional en la Plaza Mayor de Valladolid, al que asistieron representantes del ámbito político, social y del tercer sector.

Durante el evento se reclamó el compromiso firme de las administraciones públicas para poner en marcha una estrategia estatal para las personas con grandes necesidades de apoyo que transforme de forma estructural y sostenible las políticas públicas, garantizando la equidad y los servicios para las personas con parálisis cerebral.

Este año, el movimiento Aspace lanzó la campaña #YaToca, una llamada urgente para impulsar esta estrategia estatal, que ponga fin a las desigualdades territoriales, a la falta de recursos y a la fragmentación de servicios que afectan directamente al 80 por ciento de las personas con parálisis cerebral, que necesitan apoyos continuos durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

En este sentido, las personas con parálisis cerebral y sus familias reclamaron que se garanticen apoyos personalizados, vida independiente y equidad para ellas en todo el país y de manera homogénea. Además, pidió una financiación pública que cubra de manera real y suficiente los costes de los apoyos requeridos.

