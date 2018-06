«Estoy orgulloso del 10 en Historia y en 'Mates'; eran las que más me preocupaban» Jaime Gómez posa en la sede del Instituto Nacional de Estadística en Valladolid. / Gabriel Villamil Jaime Gómez Benavente, máxima nota de EBAU en Valladolid:9,93 ANTONIO G. ENCINAS Viernes, 15 junio 2018, 12:29

La noticia le coge de viaje de fin de curso en Palma de Mallorca. Para celebrarlo, aunque eso les suponga, a él y a sus compañeros, no poder presentarse al Premio Extraordinario de Bachillerato, ya que las pruebas se convocaron para el pasado miércoles, justo cuando los bachilleres se oxigenaban tras el esfuerzo de la EBAU, que terminó el día 6. Ha obtenido un 9,93 en el ejercicio obligatorio, lo que le sitúa como el mejor de Valladolid. No le ha ido mal, ni siquiera regular, en ninguna de las pruebas, como demuestra que solo se le hayan escapado siete centésimas, aunque lo que le ha dejado más satisfecho han sido las notas de las dos materias que más le preocupaban. «He tenido 10 en Historia y 10 en Matemáticas. Son de las que me siento más orgulloso porque eran complejas y cuando estuve con los delegados de Bachillerato eran las que más preocupación me provocaban», cuenta al otro lado del teléfono.

Hace poco que ha recibido el premio como campeón de la Olimpiada Nacional de Estadística, aunque en la fase internacional no ha tenido suerte. «No hubo suerte en la fase internacional, salió el resultado hace dos semanas y el primero fue un finlandés», cuenta con un punto de resignación.«Una de cal y otra de arena», asume.

Aunque la nota relevante, la que le tenía pendiente del teléfono para consultar cómo había ido en la aplicación de la Universidad de Valladolid, era la de la EBAU. En la carrera que quiere estudiar, Ingeniería Aeroespacial, pedían como nota de corte un 12,7. Su nota media es de 13,9. Una barbaridad que le permitirá acceder a los estudios deseados.«Ahora empieza otra vida», admite.

Antes de colgar y marcharse a celebrarlo con su compañero Álvaro Salgado, también del Colegio Lourdes (13,79 de media, otro portento), pide un favor.«Quiero que pongas que se lo agradezco a mis compañeros, a mis profesores y a mi familia, porque sin el apoyo que me han dado esto no habría sido posible». Hace poco más de un mes, cuando recibía el premio del certamen estadístico, se definía como «un humanista». «Me gustan prácticamente todas las disciplinas, no solo de ciencias, también de humanidades, la historia, la literatura...». Lo que quizá explique ese 9,93 que le acredita como el mejor de Valladolid.