Así ha sido la apertura de la nueva tienda de MediaMarkt en RÍO Shopping

Si gira la cabeza, Guillermo Gómez (el primero de la fila, aquí desde las 19:45 horas en busca de un frigorífico), será incapaz de ver el final de una cola que, zigzagueante, da la vuelta a la nave y sigue todavía más allá. Cientos de personas se han apuntado este martes por la noche a la apertura (22:00 horas) de la nueva tienda de MediaMarkt en RÍO Shopping. La firma deja Zaratán (Equinoccio un poco más vacío) y se muda a Arroyo, en una «apuesta» por el centro comercial más potente de Castilla y León.

Lo hace en un local de tres mil metros cuadrados, diez mil referencias comerciales, 120 profesionales en nómina (diez empleos indirectos) y, con el traslado, la creación de cuarenta puestos de trabajo más. En plena locura 'black friday', los pasillos de la tienda se llenaron de clientes que vieron, nada más entrar, sobredosis de televisores, de consolas de videojuegos, de bicis y patinetes eléctricos, que parecen moda y se intuyen como regalo masivo de Navidad.

Con una cuenta atrás, y el pasillo de los trabajadores de la tienda, se abrieron las puertas del local, que presenta la zona de cajas a la izquierda (según se entra), donde también se encuentran los espacios de viodeojuegos y música. A la derecha, electrodomésticos y televisores. Al fondo, telefonía.

Interior de la nueva tienda de MediaMarkt. / R. J.

MediaMarkt, que desembarcó en la provincia en diciembre de 2009, estrena piel en RÍO Shopping no solo con la tienda física (lunes a sábado, de 10:00 a 22:00 horas), sino también con una apuesta por lo digital, la venta 'on line'. El cliente puede comprar por Internet, a golpe de clic y de móvil, y elegir luego si acude a la tienda a recogerlo (en media hora lo tienen listo, de lunes a sábado, de 8:00 a 22:00 horas) o pedir que se lo envíen a casa (prometen la entrega en el domicilio en menos de dos horas, en un servicio reservado para la capital y el alfoz). Además, hay en el establecimiento unas pantallas que permiten adquirir y reservar productos en 'stock' y con ofertas, aunque en esos momentos no estén disponibles en esa tienda concreta.

Entre las novedades de la tienda, un mostrador de personalización de dispositivos, donde tunear a gusto (en colores, con fotos personales, de la familia...) móviles, ordenadores o tabletas. Además, han habilitado talleres gratuitos de formación para que el cliente sepa cómo sacar el máximo partido a la tecnología, como la cámara de fotos o los teléfonos inteligentes. Cuando MediaMarkt llegó a Valladolid, la de aquí fue la tienda número 52 de España. Hoy son 85. La más nueva, la de RÍO Shopping, que se estrena con 24 horas de apertura ininterrumpida. ¿La primera en pasar por caja? Elena, empleada de una empresa de limpieza, que se llevó un monitor de ordenador.