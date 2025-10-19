El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Antidisturbios de la Policía Nacional controlan al grupo de hinchas del Sporting en la plaza del Milenio. Aida Barrios

Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales

Los ultras de Gijón, a los que intervinieron puños americanos, se enfrentan a multas de 1.500 euros por los incidentes ocurridos antes del partido

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 16:59

Comenta

Los hechos han ocurrido a media mañana de este domingo, en los prolegómenos del partido entre el Real Valladolid y el Sporting de Gijón, un ... partido declarado de alto riesgo, y han acabado con la inusual expulsión de la capital, y es literal, de un nutrido grupo de aficionados de la 'mareona' por protagonizar un enfrentamiento verbal con hinchas locales. Y la cosa no llegó a más fruto de la intervención de los antidisturbios que seguían a los aficionados del equipo visitante.

