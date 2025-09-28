Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno

La escena, registrada al filo del mediodía de este domingo en el parque del paseo del Cid, junto al Puente Colgante, ha llamado la atención ... y alarmado a los vecinos del entorno después de ver cómo un amplio número de antidisturbios ponían literalmente en fila a un grupo de jóvenes, todos ellos vestidos de riguroso negro, en la arboleda y les cacheaban uno a uno para después comprobar que los 'palos' que portaban, y que les fueron temporalmente requisados, no eran tal.

La intervención respondía al dispositivo de seguridad desplegado en la ciudad ante el partido, que acogerá esta tarde (18:30 horas) el estadio José Zorrilla, en el que se enfrentarán el Real Valladolid y la Cultural Leonesa, que ha sido declarado de alto riesgo. Y de ahí la intervención, más que llamativa, llevaba a cabo junto al Puente Colgante. Allí habían conducido los policías nacionales, a pie y con furgones, a un nutrido grupo de aficionados de la Cultural, en torno a medio centenar, para colocarles en fila de a uno mirando al río y registrarles concienzudamente.

Los agentes colocan en fila a los aficionados en el paseo del Cid para proceder a su cacheo. J. C. Castillo Detalle de los banderines intervenidos inicialmente por los agentes. J. C. Castillo Los aficionados recogen sus banderines una vez comprobado que sus medidas son legales para meterlos en el estadio. J. C. Castillo Los antidisturbios inician la marcha una vez devueltos los banderines. J. C. Castillo La comitiva sale del Puente Colgante camino de Parquesol. J. C. Castillo 1 /

Los 'palos' que les intervinieron, según comprobaron, y lo hicieron también uno a uno, no eran tal. Se trataba, en realidad, de «tubos de plástico, de PVC, con banderines» del conjunto leonés, que les fueron devueltos por los agentes antes de iniciar una caminata, en la que han sido escoltados, camino de la plaza Marcos Fernández de Parquesol, donde permanecerán, también vigilados, hasta que sean conducidos al estadio antes del inicio del derbi regional.

«Es un despliegue habitual en el que a la afición del equipo visitante se la embolsa -que así se llama la escolta policial- para conducirla a un sitio concreto, en este caso Parquesol, por su cercanía al estadio después de comprobar en este caso que los banderines que portaban, que eran de PVC, cumplen con las medidas legales para poder meterlos al estadio», explican fuentes del Cuerpo Nacional de Policía antes de confirmar que durante los chacheos no se han intervenido armas y que los banderines en cuestión se les han entregado de nuevo a los aficionados leoneses.

Todo el grupo, una vez concluidos los cacheos, ha sido conducido a pie por el Puente Colgante para enfilar la subida a Parquesol camino de la plaza, en la que, al igual que en otros partidos de alto riesgo, permanecerán hasta ser llevados, también 'embolsados' al José Zorrila con la debida antelación antes del inicio del partido a las seis y media de la tarde.

Medidas de seguridad

El club vallisoletano ha vendido 594 entrada a los aficionados leoneses y todos ellos serán albergados en un lateral del fondo sur durante el partido. Solo ellos podrán lucir emblemas del conjunto visitantes. Aquellos aficionados, conforme al protocolo de la comisión antiviolencia, que entren por su cuenta no podrán portar o lucir símbolos de la Cultural.

El partido que enfrentará al Real Valladolid con la Cultura llega con el conjunto vallisoletano ocupando la sexta posición de la clasificación de segunda división y con los leoneses en el penúltimo lugar de la tabla.