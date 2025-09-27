Una sola vez jugaron Real Valladolid y Cultural en Zorrilla en Primera División

Un equipo blanquivioleta de la temporada 1955-56, prácticamente igual al que derrotó a la Cultural Leonesa, con el único cambio de José Luis en lugar de Gallet. En la fila de pie: Benegas., Domingo, Saso, Tini, Lesmes y Losco. Agachados: Matito, Cerdán, Murillo, José Luis y Valdés.

La Cultural y Deportiva Leonesa había sido un enconado rival, en los años 20, del Español y la Real Unión Deportiva cuando los tres eran gallitos en los Campeonatos Regionales de la recién fundada Federación Castellano-Leonesa. Después se midió en tercera al Real Valladolid y a su filial, Europa Delicias, pero nunca se había enfrentado al conjunto blanquivioleta en Primera División… hasta aquel 18 de septiembre de 1955, en partido correspondiente a la segunda jornada del Campeonato, que por cierto se jugó por la mañana porque en plenas ferias había corrida de toros por la tarde.

El Valladolid llevaba ocho campañas consecutivas en Primera, mientras que la Cultural había ascendido aquel año como campeón del grupo 1º de segunda división, siendo el retorno de César lo más destacado del conjunto leonés en su estreno en la máxima categoría.

César había nacido en León pero fue en las filas del FC Barcelona donde forjó su leyenda, pues vistió de azulgrana durante 13 temporadas en las que jugó 346 partidos oficiales y marcó 227 tantos. La llegada de Kubala al conjunto catalán le hizo perder protagonismo y facilitó su fichaje por la Cultural tras el histórico ascenso del equipo en el que nunca había jugado.

Y con 35 años cumplidos, César se reencontró con su hermano Calo, que jugaba de central y confesó que trataría de aportar todo lo posible por conseguir la permanencia de la Cultural que había goleado (4-1) al Deportivo Alavés en el choque de la primera jornada celebrado en el campo de La Puentecilla.

Aquel excelente debut desató la euforia entre los aficionados leoneses que se desplazaron en masa hasta Valladolid, para hacerse notar en las gradas del Viejo Estadio Zorrilla. Sin embargo la ilusión leonesa comenzó a resquebrajarse con el primer tanto local, obra de Valdés en el minuto 21, aunque al descanso se llegó con ese solitario gol y dando la sensación de que el conjunto visitante no se rendía e incluso había puesto en apuros la meta defendida por Saso.

Sin embargo, la charla de Miró a los suyos en el intermedio sirvió para despertarles y apuntalar más firmemente el resultado. En el primer minuto del segundo periodo el polivalente Tini marcó el segundo y a los 66 minutos Murillo acabó definitivamente con las esperanzas forasteras logrando el tercer y último gol de la matiné de Ferias.

El árbitro fue el valenciano Asensi, que era internacional y uno de los 'capos' del arbitraje español, aunque por unas u otras razones en Valladolid la gente no le tenía muchas simpatías. Aquel día, sin embargo, no hubo jugadas conflictivas y la prensa lo elogió unánimemente. Miró, el entrenador blanquivioleta alineó a Saso; Matito, Lesmes, Losco; Tini, Gallet; Cerdán, Domingo, Murillo, Lolo y Valdés.

Por su parte el entrenador culturalista, Galarraga, eligió a los siguientes hombres para enfrentarse al conjunto vallisoletanos: Amaro; Ponte, Calo, Cuqui; Barbastro, Foces; Miche, Rabadán, César, Vallejo y Pueyo. En aquella época solo se permitía hacer un cambio, el del portero, y únicamente en caso de lesión.

Ampliar Valdés, autor del primer gol, fue además el más destacado del bando blanquivioleta.

En el segundo periodo la superioridad local acabó con las esperanzas del equipo leonés y sus numerosos seguidores gracias al potencial ofensivo del Valladolid que se impuso por 3-0 y tuvo como jugador más destacado a Valentín Valdés, el veloz extremo zurdo que marcó el primer tanto para celebrar su partido número 50 en Primera División con la camisola blanquivioleta.

Otro dato positivo fue que la antigua rivalidad entre Paco Lesmes y César no provocó ningún incidente, como en los años anteriores había ocurrido en los duelos del central y el delantero cuando el Barcelona visitaba el estadio Zorrilla. Ambos estaban ya cerca del ocaso de su brillante carrera y tal vez por eso no se buscaron las vueltas como había ocurrido en temporadas precedentes.

En el encuentro de la segunda vuelta, jugado en el campo de La Puentecilla, la férrea defensa leonesa neutralizó los ataques vallisoletanos, pero ni sus delanteros ni el apoyo incondicional de los aficionados sirvieron para que el 0-0 inicial se moviera durante los noventa minutos de juego. El elemento más destacado del Pucela fue el portero Benegas, que le había birlado la titularidad de Saso.

El Valladolid terminó la Liga en el puesto 9º con 30 puntos, mientras que la Cultural no pudo evitar el descenso y regresó a Segunda División acompañando en el viaje al Hércules de Alicante. Ambos equipos terminaron con 16 y 17 negativos y recibieron demasiados goles, 65 los leoneses y 86 los alicantinos teniendo en cuanta además de que solo había 16 equipos en primera y que se disputaban 30 partidos.

A pesar de que Kubala y Di Stéfano ya habían llegado al fútbol español, el campeón de Liga en aquella temporada fue el Athletic de Bilbao que, primero con Barrios y después con Daucik, habían jubilado a la mítica delantera de Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza.

En Segunda División y en la Copa, vallisoletanos y leoneses sí han vuelto a encontrarse, pero en la máxima categoría aquellos fueron los dos únicos encuentros disputados entre ambos conjuntos. La rivalidad deportiva de las dos ciudades fue ocupada por el balonmano y el baloncesto durante muchos años.

