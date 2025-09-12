Los partidos de ferias en Valladolid

Foto que corresponde al partido matinal celebrado el 27 de septiembre de 1953, entre el Real Valladolid y el Barcelona. Con el marcador simultáneo de fondo, posan de pie: Luis Miró, Domingo, Losco, Ortega, Saso, Lolo, Matito y Paco Lesmes. Agachados: Lasala, Rabadán, Valdés, Ducasse y Benegas.

Las Ferias y Fiestas de la ciudad se celebraban entonces casi a finales de septiembre bajo la advocación de San Mateo, un santo que, por no tener, no tenía una parroquia o una imagen en alguna de las numerosas iglesias que había en Valladolid. En realidad, las ferias se celebraban a finales de septiembre porque era cuando los labradores habían terminado sus cosechas y llegaban a la capital dispuestos a gastar unos buenos duros en compensación al esforzado trabajo veraniego de sol a sol.

La gente del campo iba al ferial de las Moreras a ver el muslamen de las vedettes de las compañía de revistas en Pradera, Carrión o Zorrilla, a comer en algún restaurante y a disfrutar los fuegos artificiales por la noche, porque además de vistosos eran gratis.

Algunos de los terratenientes adinerados iban a los toros, a ver a Ordóñez, Parrita, Luis Miguel Dominguín o al rejoneador Ángel Peralta, que aquí tenía mucho predicamento porque siempre cortaba orejas y también porque había organizado en Rioseco un festival a beneficio de un asilo de caridad. Precisamente para no perjudicar la taquilla de los toros o forzar a que los aficionados tuvieran que elegir a ir a la plaza o al estadio, que estaban muy cerca el uno del otro en el Paseo de Zorrilla, la directiva del club blanquivioleta jugaba por la mañana el partido que cayera en el primer domingo de ferias o en el último.

Como la televisión no había llegado todavía a España -hablamos de los años 50 del siglo pasado-, todos los partidos de fútbol se jugaban el domingo a partir de las cuatro o de las cinco, según la época del año, más que nada por la visibilidad. La única excepción, como hemos dicho, era para los seguidores del Pucela el encuentro de ferias, que tenía lugar a las once y media de la mañana para que los aficionados que también gustaban del espectáculo taurino pudieran acudir a las cinco de la tarde al coso del Paseo de Zorrilla después de haber comido y de haber cumplido con el ritual de café, copa y puro en el legendario bar Lucense.

Uno de aquellos partidos matinales fue el celebrado el 27 de septiembre de 1953, entre el Real Valladolid y el F.C. Barcelona, cuyo principal atractivo era ver en acción al húngaro Ladislao Kubala, la primera gran figura internacional que llegó al fútbol español, aunque en realidad los hinchas vallisoletanos ya le habían visto la temporada anterior, cuando el Barsa ganó en el Viejo Zorrilla por 0-1, gol marcado precisamente por el fenómeno magiar.

En esta segunda visita de Kubala al feudo blanquivioleta hubo lleno absoluto en las gradas y emoción tanto por el juego del equipo local como por la marcha del marcador. Rabadán marcó a los 29 minutos el primer tanto local, aunque poco después Lasala, en jugada desafortunada, introdujo la pelota en su propia portería regalando el empate a los azulgranas, aunque antes de concluir la primera parte, Carlos Ducasse, batió a Velasco y puso por delante al Valladolid.

En la segunda mitad apretó el Barcelona y volvió a empatar gracias a un penalti que el árbitro regaló a los catalanes y que Kubala se encargó de transformar cuando apenas faltaban cinco minutos para el final. El colegiado, a quien el público despidió con una considerable bronca era el toledano Caballero, que estuvo muchas temporadas en Primera y que murió en 1963, cuando todavía estaba en activo.

Otros datos curiosos de aquel encuentro de ferias: Rabadán y Ducasse jugaron su primer partido en Primera División, estrenándose también como goleadores en la máxima categoría. El entrenador del Real Valladolid era Luis Miró, que en la década anterior había sido portero del Barcelona, mientras que Daucik y Kubala, además del mismo origen húngaro, eran cuñados.

Para los amigos de este tipo de datos, las formaciones de ambos equipos en aquel encuentro fueron, por el Real Valladolid: Saso, Matito, Lesmes, Losco; Ortega, Lasala; Domingo, Rabadán, Lolo, Ducasse y Valdés; y por el F.C. Barcelona: Velasco; Flotas, Biosca, Seguer; Bosch, Segarra; Basora, César, Kubala, Moreno y Manchón.

Precisamente esta mítica delantera figuraría después en la letra de una de las canciones de Joan Manuel Serrat, un hermoso recuerdo para cinco futbolistas que han fallecido todos ellos.

Por la tarde torearon, en la última corrida de ferias, el rejoneador Ángel Peralta y los diestros Cayetano Ordóñez, Chaves Flores y Pimentel. Salvo Peralta, que cortó dos orejas y respondió a la expectación del público, los otros tres diestros se fueron de vacío acompañados de música de viento, que es como los cronistas taurinos definen la actitud del público cuando en vez de aplaudir, silba.

Y como fin de fiesta, aquel 27 de septiembre que era el último día de ferias, a las diez de la noche tuvo lugar en la Plaza Mayor una gran traca, sin que al ayuntamiento pareciera importarle mucho que pudiera producirse un incendio, incluso del propio consistorio. Hoy los fuegos artificiales y las tracas se hacen al otro lado del río, pero las cosas, como los partidos de fútbol, han cambiado.

Aún así, seguro que habrá algún nostálgico que eche de menos los encuentros matinales en el Viejo Zorrilla con el Pucela en Primera División, el café, copa y puro en el Lucense, la última corrida de toros, las tracas de la Plaza Mayor, y las casetas y carruseles en las Moreras.

