La Cultural apela al efecto Ziganda para dar una nueva campanada en Zorrilla

Es el mejor y el peor escenario para debutar, según cómo se mire. Estrenarse en el José Zorrilla, en caso de hacerlo con victoria, supondría un espaldarazo anímico idóneo sobre el que asentar las bases del nuevo proyecto. Sin embargo, perder, con todos los alicientes externos de este partido, dibujaría también un escenario complejo para un técnico recién llegado.

En todo caso, la Cultural estrenará su nuevo proyecto con 'Cuco' Ziganda al mando en el José Zorrilla, en un partido que ha sido declarado de alto riesgo ante la tensión regional existente entre ambas ciudades y trasladada a las aficiones.

El equipo leonés llega al encuentro en la zona roja de la tabla, únicamente por encima del Granada CF. Solo han podido celebrar la victoria en Santander, a la que se suma el empate ante el Leganés. En todo caso, Ziganda se muestra convencido con una plantilla que «por supuesto que sí me gusta, si no pensase que está bien armada, no vendría ni loco». Para él, los derbis son «regalos que te da la vida».

En lo futbolístico, el técnico navarro asume con naturalidad que «el Valladolid es un equipo que no cambia su estilo juegue donde juegue». «Van con todo, no contemporizan y va a ser muy difícil salirse de esa propuesta suya de jugar a un toma y daca».

Para hacer frente a este desafío, la Cultural llegará con múltiples problemas en la defensa. A las lesiones de Fornos y Satrústegui, se suma la sanción de dos partidos a Calero y las molestias de Barzic, que, aunque puede llegar, como confirmó el míster, será duda hasta el último momento. Tampoco estará Tresaco y Mboula se mantiene como duda a pesar de que la lesión muscular del pasado miércoles ha sido menos de lo esperado.

En lo relativo a la grada, se desplazarán un total de 595 aficionados leoneses, que supone el cupo total de entradas proporcionadas por el Real Valladolid. Los culturalistas no podrán comprar entradas en la grada local al declararse partido de alto riesgo, lo que ha provocado que solo los abonados pudieran adquirirlas.