Un derbi para alejar los primeros fantasmas

Será el mejor termómetro. La prueba para saber si lo de hace siete días en Albacete fue una mala tarde o un síntoma más allá ... de un leve resfriado. Y para probarlo... Nada más y nada menos que un derbi autonómico, catalogado de alto riesgo, entre el Real Valladolid y la Cultural y Deportiva Leonesa. Dos equipos antagonistas en la trayectoria de la Segunda División o Liga Hypermotion hasta el momento, pero en una categoría donde ambos clubes coinciden en que la histoia no ha hecho más que comenzar.

El Pucela de Guillermo Almada regresa al Estadio José Zorrilla tras encajar la primera derrota liguera (2-0) en la capital albaceteña, y, más allá del resultado, la imagen del equipo en el Carlos Belmonte encendió las primeras alarmas que han obligado al cuerpo técnico a agarrar el toro por los cuernos, y buscar la reflexión de la plantilla. De ahí, la imagen del equipo reunido durante más de una hora el pasado martes para analizar lo vivido en tierras manchegas.

Almada y su cuerpo técnico plantean cambios para el choque de este domingo ante el equipo leonés (18:30 horas). El preparador uruguayo para más inri tendrá el obligado de Stanko Juric, capitán del equipo y hombre de la máxima confianza del entrenador en el terreno de juego.

Este cariz acelerará –si no hay cambio de última hora– el debut de Mathis Lachuer como titular, después de disponer de los primeros minutos en Albacete.

El centrocampista francés, uno de los jugadores más esperados por la afición y el cuerpo técnico, tendrá la oportunidad de demostrar en Zorrilla el porqué se convirtió en el pasado mercado estival en uno de los futbolistas más pretendidos de la categoría. Así lo dejó entrever también Almada en la rueda de prensa previa al partido, en la que señaló al internacional con Martinica.

Más dudas hay a la hora de relegar al banquillo a otro de los futbolistas señalados hace siete días, como Víctor Meseguer. El contratiempo de Juric, obligaría a hacer dos variaciones en el centro del campo, y Almada no es partidario de cambiar tanto en tan poco tiempo, máxime cuando se sigue pensando que el andaluz puede darle la salida de balón que busca el equipo, con la única alternativa de darle galones a Mario Maroto.

El canterano fue el héroe del último partido en Zorrilla del equipo pucelano, con su estreno como goleador. Referente de la cantera que quiere Almada y la dirección deportiva blanquivioleta, Maroto sería una de las opciones, una vez superados los problemas físicos que le dejaron fuera de la convocatoria hace siete días.

La otra duda que se le plantea a Almada está en la banda derecha con Amath y su posible recambio. El preparador uruguayo optó por cambiar al senegalés en el descanso la pasada semana, y a la espera de su oportunidad están Peter Federico, incluso Sergi Tenés, que podría tener ya minutos ante la Cultural y convertirse en un nuevo debutante, a la espera ya solo de Mohamed Jaouab.

Guilherme y Latasa

En el resto de las posiciones, Almada seguirá confiando en Stipe Biuk y Juanmi Latasa como los jugadores más ofensivos del equipo. 'Lata' –como le llama el entrenador al ariete blanquivioleta– es uno de los pilares del equipo, y a él se le encomienda el inicio del juego de presión que quiere recuperar el Pucela en el derbi.

Frente a frente, y una de las claves que resaltan en León es precisamente ese juego de asfixia al rival, que inicia el '9' del Real Valladolid, y que fuerza la pérdida en salida. Es más, este estilo propicia que los de Almada sean uno de los equipos que más faltan cometen –sobre todo en campo rival–, con 20 sanciones por partido, muy por encima de la Cultural, que realiza trece. Y todo ello, con el bajón en este apartado de la derrota ante el Albacete.

En ese duelo de estilos diferenciados, el equipo leonés también da muchos más pases que los blanquivioleta, pero con mucho menos peligro y eficiencia, como demuestra la tabla clasificatoria.

La semana de reflexión pucelana pasa por un partido en el que las dos ideas claras para el vestuario local están en recuperar la imbatibilidad del Guilherme, y buscar la diferencia con Latasa. Área y área.