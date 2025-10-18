Sporting de Gijón: dos curiosidades y una goleada

Una formación del Valladolid en la temporada 1934-35, cuando los blanquivioletas endosaron un doloroso 8-2 al Sporting de Gijón en el campo de la Sociedad Taurina. El húngaro Kohut, tercero de derecha a izquierda y San Emeterio, séptimo, fueron los máximos goleadores con 2 y 3 tantos, respectivamente.

José Miguel Ortega Sábado, 18 de octubre 2025, 12:14 Comenta Compartir

Sporting de Gijón y Real Valladolid vienen manteniendo desde hace muchos años una enconada rivalidad que a veces trasciende del rectángulo de hierba y sube hasta las gradas de cemento con enfrenamientos poco edificantes entre las aficiones respectivas. Una pena porque son dos equipos con historia que se han enfrentado en numerosas ocasiones con balance bastante equilibrado, por cierto.

Aprovechando el partido de este domingo queremos contarles algunos detalles curiosos de la fundación del equipo asturiano y también recordar uno de los primeros encuentros que jugaron ambos y que se saldó con una copiosa goleada blanquivioleta.

El Sporting es bastante más antiguo que el Valladolid. Los franjirrojos se fundaron en 1905, veintitrés años antes que los blanquivioletas que lo hicieron en 1928, pero al margen de este dato el nacimiento del Sporting tiene otro detalle mucho más curioso, difícil de creer.

Por aquellos primeros años del siglo XX comenzaron a surgir numerosos equipos en toda España porque el fútbol se estaba extendiendo por todo el mundo con gran rapidez. En el puerto del Musel atracaban con cierta frecuencia barcos ingleses y su tripulación aprovechaba para distraerse jugando partidos en alguna playa cercana ante la curiosidad de los sorprendidos espectadores.

Pues bien, viendo uno de estos partidos en la playa de San Lorenzo ya con futbolistas autóctonos, a dos niños de 10 y 14 años se les ocurrió nada menos que fundar un equipo. El partido lo protagonizaban la Sportiva Gijonesa y el Sporting Ovetense y viendo la enorme expectación que había suscitado, Ignacio Lavilla y Anselmo López se animaron a fundar –supongo que respaldados por sus padres– un nuevo conjunto al que llamaron Sporting Gijonés, seguramente para hacer frente al Sporting Ovetense al que habían visto competir en la playa. Para sorpresa de la pareja de fundadores la iniciativa tuvo mucho respaldo y hasta el mismísimo rey de España, Alfonso XIII, accedió a conceder el título de Real al nuevo club, atendiendo una petición que le hicieron cuando presidía las regatas celebradas en 1912.

Ampliar Floro Sion, el portero del Sporting en aquella desafortunada tarde.

Con la concesión del flamante título también se retocó la denominación del equipo que pasó a llamarse Real Sporting Club de Gijón, colocándose la correspondiente corona en el triángulo franjirrojo de su escudo. Dos años después, en 1914 y en 1916, conquistó sus dos primeros títulos regionales y poco más tarde sus eufóricos dirigentes se animaron a comprar el campo en el que hasta entonces habían jugado de alquiler: El Molinón.

Cuando se proclamó la II República al Sporting, al Valladolid y a todos los equipos y sociedades que lo tenían les fue retirado el título de Real y después, cuando Franco ganó la Guerra Civil se lo devolvió y a cambio le retiró lo de Sporting porque era un término extranjero. Así que durante años el equipo se llamó Real Gijón, aunque como los caprichos no duran eternamente pudo tener el nombre que sus dirigentes y aficionados querían: Real Sporting de Gijón.

Gijoneses y vallisoletanos se han enfrentado en numerosas ocasiones, concretamente en 91 con un balance muy igualado. En Primera División han disputado 46 partidos con el balance de 18 triunfos blanquivioletas, 8 empates y 20 victorias rojiblancas. En segunda han jugado 36 encuentros de los que el Valladolid se impuso en 10, el Sporting en 14 y los otros 12 finalizaron empatados.

En la Copa de España se han visto las caras 6 veces, siendo el Valladolid quien se apuntó la victoria en 4 y el Sporting en 2. Y por último en promoción de ascenso han jugado en dos ocasiones, imponiéndose los vallisoletanos en ambas. En total, pues, 91 partidos con 35 triunfos castellanos, 36 asturianos y 20 empates.

Uno de esos encuentros fue el disputado el 25 de diciembre de 1934 en el campo de la Sociedad Taurina cuando ambos militaban en la categoría de plata. Si el balance general que hemos visto resulta bastante igualado, aquel partido de hace 91 años, constituyó una soberana paliza de los pupilos de Esteban Platko a los que, curiosamente, entrenaba su hermano Carlos Platko.

Nada menos que 8-2 fue el tanteo favorable al conjunto vallisoletano, que jugó con este once: Irigoyen; Barrios, Pepín; Lozano, Susaeta, Lolín; Fernandito, Villanueva, San Emeterio, Kohut y Emilio. Los gijoneses, por su parte, presentaron esta alineación: Sión; Abelardo, Quirós; Tronchín, Meana, Calleja; Luisin, Fraisón, Herrera, Pin y Adolfo.

Los autores de los ocho tantos locales fueron San Emeterio (3), Kohut (2), Emilio (2) y Susaeta (1). Por el bando gijonés los dos goles fueron obra de Pin y Herrera. La capacidad realizadora que mostraron San Emeterio y el húngaro Kohut sirvió para que el Valladolid se clasificara para jugar la fase de ascenso a primera, aunque terminó sexto, y se quedó con las ganas de subir.

Y en la temporada siguiente, en las eliminatorias de la Copa de España, Sporting y Valladolid volvieron a verse las caras y esta vez, en el Molinón, los que se divirtieron fueron los asturianos, que ganaron 8-1 y dejaron fuera del torneo a los vallisoletanos porque aunque en el partido de vuelta los de la ciudad del Pisuerga se impusieron por 4-1, un triunfo insuficiente.

Reporta un error