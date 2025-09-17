Los 30 años de activismo en Valladolid de los detenidos por saltar al recorrido de La Vuelta

«Llevamos trabajando por generar un movimiento popular en Valladolid desde hace décadas y seguimos en ello». Así lo afirman Jorge Lebrero, Javier Lázaro y ... Eva Valentín, tres de las cuatro personas que este martes han denunciado en sede judicial a título particular la intervención policial durante el desarrollo de la contrarreloj urbana de La Vuelta en Valladolid y que se saldó con dos detenidos (sin antecedentes policiales) y casi una treintena de identificados por las protestas propalestina durante la celebración de la prueba deportiva.

Ese encontronazo contra los agentes supone «una más» en un largo recorrido de activismo en Valladolid. «Estamos dispuestos a no parar porque tenemos conciencia y creemos que podemos hacer algo», continúan mientras se definen como «militantes comuneros y con una gran sentimiento de vallisoletanidad».

Convencidos de que este episodio con La Vuelta como telón de fondo no será el último, los tres denunciantes echan la mirada atrás para rememorar cuándo empezó su activismo. Eva Valentín lo establece hace 30 años y desde entonces ha luchado por «los derechos humanos, sociales, de las mujeres...», agrega.

Su primera experiencia fue el considerado camping de la solidaridad en Poniente. El 'fenómeno del 0,7' se catalogó a nivel nacional mientras se reivindicaba el 0,7% del PIB de las administraciones públicas para los países en vías de desarrollo. Era otoño de 1994 y una treintena de tiendas de campaña se instalaron durante 35 días en el céntrico emplazamiento. Esos días, hace ya 30 años, no hubo ningún incidente con la Policía.

Momentos más tensos se vivieron en la noche de San Juan de 2000 en la playa de Las Moreras con una gran carga policial que acabó con decenas de heridos (incluidos agentes) y en las que formaron parte estos activistas. «Pusimos el cuerpo por delante», agrega ahora Eva sobre unos hechos motivados por el cambio del emplazamiento de la hoguera hasta el Real de la Feria. Fueron centenares de vallisoletanos los que se negaron a dejar la playa y alejarse del centro por lo que reivindicaron la tradicional celebración en el mismo lugar.

«Estamos dispuestos a no parar porque tenemos conciencia y creemos que podemos hacer algo»

Esa noche en la playa, cercada por vallas y agentes (al nivel de lo vivido el pasado 11 de septiembre durante el recorrido de la contrarreloj), se controlaba que nadie accediera con alcohol ni palos de madera para una hipotética hoguera. A pesar de todo, se escuchaban gritos de «alcalde (Francisco Javier León de la Riva), fascista, fuera de mi vista» en una concentración convocada por trece organizaciones de izquierdas.

Finalmente todo derivó en un gran enfrentamiento con cinco detenidos, condenados tres años después a resistencia a la autoridad, atentado y daños y lesiones, algunos de ellos con penas superiores al año de prisión.

Un año después León de la Riva rectificó y desde entonces la noche más corta del año se sigue celebrando en Las Moreras.

Garoña

Desde entonces el activismo de estas tres personas ha seguido creciendo en Valladolid. Se dejaban ver en todo tipo de concentraciones de carácter social como cuando clamaron por el cierre de la central nuclear de Garoña o se embarcaban en las protestas contra el narcotráfico en Pajarillos. Por este motivo estuvieron presentes en más de 600 protestas durante diez años, de 2003 a 2013, y siempre de la mano de la coordinadora de Pajarillos contra el tráfico de drogas.

La presión vecinal trajo un incremento de las operaciones policiales en el barrio, especialmente contra el menudeo. A pesar de todo, la droga no ha dejado de existir y recientemente se han visto concentraciones, si bien centradas todas ellas en la barriada del 29 de Octubre.

Una de las últimas reivindicaciones de estos activistas se centró en La Molinera en el considerado Colectivo Social La Molinera. Okuparon lo que fue el Hotel Marqués de la Ensenada para crear un centro social en favor de la ciudadanía. El Juzgado de Instrucción número 1 ordenó su lanzamiento forzoso, que se ejecutó ante un gran despliegue policial en abril de 2023. Ahí se encontraba como cara pública Jorge Lebrero con un testimonio que se mantiene dos años después. «Existen muchas luchas, muchos movimientos que hay que reforzar en la ciudad de Valladolid», remarcaba hace dos años.

Este 11 de septiembre su activismo estuvo presente en La Vuelta en una reivindicación propalestina que tildaron de «pacífica». Jorge Lebrero profundizó también en que «no es normal que los equipos deportivos israelíes puedan competir en las competiciones europeas y globales» y apostó por acciones «más allá de las más o menos simbólicas», entre las que mencionó la posibilidad de no participar en el Festival de Eurovisión. «Hay que aislarlos económica y diplomáticamente. Eso es lo que hace falta hacer. En ese sentido se enmarcan todas las protestas que han tenido lugar durante La Vuelta Ciclista a España, en el cual todos los territorios han salido, algunos con mayor o menor intensidad, con el colofón de lo que sucedió en Madrid», expresó.

Jorge Lebrero también señaló al delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y al subdelegado, Jacinto Canales, quienes aseguraron que la fuerza policial fue la adecuada. «Por lo general es lo que tienen que decir. En las imágenes de Madrid se ve también a la Policía Nacional lanzando vallas a los manifestantes. Por supuesto hubo de todo, pero se ve eso ¿Y qué van a decir? Que si hay algún agente que se excedió lo investigarán, pero sabemos como acaba», sostuvo, para reiterar que era una «protesta pacífica» y que saltaron al recorrido «en un punto de máxima visibilidad, con unas banderas». «No ejercimos resistencia, fuimos lanzados contra las vallas, pero se nos podía haber apartado perfectamente sin recurrir a ello. Nosotros somos activistas y militantes sociales, no somos delincuentes. Este tipo de fuerza y de formas no son coherentes con lo que estábamos haciendo», detalló.