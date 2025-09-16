El delegado del Gobierno: «No se empleó un uso desproporcionado de la fuerza en la contrarreloj»

El Norte Valladolid Martes, 16 de septiembre 2025, 13:34 Comenta Compartir

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, aseguró que la Policía Nacional y la Guardia Civil «no emplearon un uso desproporcionado de la fuerza» en el dispositivo de seguridad en la contrarreloj de La Vuelta que acogió la capital vallisoletana, donde se produjeron «aislados altercados» con dos detenciones. Aun así, Sen reconoció que dicha situación «se podría haber evitado», ya que el deporte «no puede vivir a espaldas» del «genocidio» que se produce en Gaza, dijo.

Durante la presentación del informe de los medios del Gobierno de España que han participado en la extinción de los incendios durante el pasado mes de agosto en Castilla y León, Sen respondió a los medios de comunicación, quien señaló que lo ocurrido en Valladolid y en otra etapas de La Vuelta se podría haber evitado con soluciones similares a las adoptadas en el caso de la invasión rusa de Ucrania, apuntó.

En relación a la presentación de una denuncia en los juzgados por las cargas policiales durante la etapa celebrada en Valladolid, Nicanor Sen afirmó que cada persona puede adoptar las acciones que entienda mejor para defender sus «derechos legítimos», pero remarcó que la jornada, dentro de la dificultad que presentaba, se desarrolló con «plena normalidad».

Además, dejó claro que el dispositivo «protegió a los ciudadanos», que se centró también en lograr la conciliación de los derechos fundamentales de manifestación, pero siempre desde el respeto, al posicionarse en contra de «cualquier violencia».

No obstante, el delegado de Gobierno remarcó que «no se puede obviar que la sociedad está en contra del genocidio que está en marcha», de ahí las movilizaciones llevadas a cabo para defender a los «más vulnerables», apostilló.

Temas

La Vuelta a España