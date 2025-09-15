El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El subdelegado, Jacinto Canales, en la rueda de prensa de Aemet de este lunes. Iván Tomé

El subdelegado advierte de que no todos los identificados por las protestas de la Vuelta en Valladolid serán sancionados

Jacinto Canales matiza que, en algunos casos, las actas policiales son preventivas y se realizan por si hay cualquier altercado

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:02

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, se ha mostrado «moderadamente satisfecho» en su valoración sobre el dispositivo de seguridad y los incidentes relacionados ... con el paso de la Vuelta Ciclista a su paso por Valladolid. «Era una prueba peculiar, donde los ciclistas salen de uno en uno y se prolonga durante más de tres horas. Ya advertimos de los peligros, en materia de seguridad, por lo que se estaba cociendo alrededor», ha señalado.

