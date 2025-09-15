No todos los identificados por las protestas de la Vuelta en Valladolid serán sancionados

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, se ha mostrado «moderadamente satisfecho» en su valoración sobre el dispositivo de seguridad y los incidentes relacionados ... con el paso de la Vuelta Ciclista a su paso por Valladolid. «Era una prueba peculiar, donde los ciclistas salen de uno en uno y se prolonga durante más de tres horas. Ya advertimos de los peligros, en materia de seguridad, por lo que se estaba cociendo alrededor», ha señalado.

No obstante, Jacinto Canales ha querido matizar durante el balance estacional de Aemet celebrado este lunes que, no todas las 29 personas identificadas por las protestas no comunicadas del pasado jueves serán propuestas para sanción. «Es algo habitual que los agentes de la Policía Nacional identifiquen a algunas personas cuando hay concentraciones -comunicadas o no- por si la cosa después va a más y hay cualquier altercado y se necesita exigir responsabilidades. Entra dentro del operativo de seguridad», ha añadido.

En Valladolid, agentes de la Policía Nacional levantaron un total de 29 actas, pero ha aclarado Jacinto Canales, que estas aún no han sido remitidas a la Subdelegación del Gobierno y que una vez que sean recibidas será el momento de evaluar cada hecho que se denuncia y se determinará si son propuestas para sanción por la Ley de Seguridad Ciudadana o la Ley antiviolencia del deporte. «Aún no tenemos toda la información y nos encontramos en una fase muy prelimilar». No así en referencia a los dos detenidos que saltaron las vallas de seguridad instaladas en la Plaza de la Universidad «y que pusieron en riesgo la realización de la prueba, estos son casos que irán por la vía judicial, ha zanjado.

Asimismo, el subdelegado del Gobierno en Valladolid ha finalizado su valoración sobre el paso de La Vuelta por Valladolid señalando que «no hubo ninguna incidencia en lo deportivo, más allá del recorte del recorrido que determinó la propia organización por los riesgos existentes».