A Ganna le multan por exceso de velocidad en Zorrilla

Fue cruzar la meta y a Filippo Ganna se lo llevaron. Le confiaron su bicicleta a un auxiliar del equipo lNEOS, a la vera de ... la estatua de José Zorrilla, e invitaron al gigante de Verbania a una sala instalada junto a las letras de V-A-L-L-A-D-O-L-I-D (casi tan altas como el italiano), con la Academia de Caballería al fondo.

Guiaron al corredor transalpino a través de un cordón de seguridad de policías nacionales (casi tan altos como el italiano), pese a que a comienzos de la etapa, el único verde, blanco y rojo correspondían al maillot de la 'Azzurra' de Ganna, y no a banderas de la reivindicación gazatí. Le dirigieron entre decenas de telefónos móviles, tras los que siempre se escondían miradas ojipláticas al ver a Pippo y su más difícil todavía en la contrarreloj de Valladolid. «¡Se lo llevan preso!», gritó a pleno pulmón un aficionado en tono jocoso. Y de no ser por el contexto, claro que a Filippo Ganna su actuación en la crono pucelana le podía haber salido cara. ¡Hasta seis puntos y 500 euros por exceso de velocidad! Flashazo en el Paseo de Zorrilla, y carta a su domicilio al Piamonte... '¡Ma che cosa!'

Filippo hizo el más difícil, y se superó así mismo. «El ganador de la etapa, que puede ser Ganna, rodará sobre los 53 kilómetros por hora». Palabra de Óscar Pereiro, con el asentimiento de Purito Rodríguez. No. Los ex no acertaron junto a la salida en el Palacio de Pimentel... Y el gigantón italiano superó incluso su velocidad de 2022, cuando ya ganó por primera vez y llegó a los 56 por hora en Valladolid.

Entonces, y con más recorrido, al especialista del lNEOS le picaba en el orgullo su enésimo vis a vis con Remco Evenepoel, que llegaba a Valladolid como campeón del mundo en la lucha contra el crono. Los dos, convertidos en los dos mejores 'cronner' del momento, volaron con la dificultad de que tuvieron que superar repechos ayer borrados del mapa por el temor a las protestas pro Palestina, como el ascenso al barrio de Parquesol; o la rampa del Pinar de Antequera, convertidas en las principales dificultades de la jornada.

Ayer Ganna alcanzó los 56,3 kilómetros por hora en el recorrido de 12,2 kilómetros. Paró el cronómetro en 13 minutos justos, y se lo llevaron «preso» a la sala de la silla caliente, de donde ya no se levantó hasta el final de la etapa como vencedor.

Nadié rodó más deprisa que él, y previsiblemente en el Paseo de Zorrilla superó con creces los 60 kilómetros por hora, velocidad media que se vio mitigada por la zona empredrada inicial y las curvas del arranque de la contrarreloj por la zona de la plaza de la Universidad y el entorno del Teatro Calderón.

El doble ganador de etapa en La Vuelta a España –las dos en Valladolid, y las dos en formato de contrarreloj individual (2022 y 2025)– cumplió con creces después de una ronda a la que acudió prácticamente para levantar los brazos salpicado por el agua de la fuente de la Plaza de Zorrilla y el champán del podio pucelano.

De Porto a Valladolid

Ángelo y su familia viajaron ayer desde bien pronto a Valladolid desde Porto. Completaron los 400 kilómetros de la Senda del Duero para plantarse en la Plaza de Zorrilla y animar tras la crono a su paisano João Almeida. «Es el mejor ciclista portugués», señaló Ángel que lamentó que la contrarreloj se viese reducida a 12 kilómetros tras ver las buenas prestaciones del de Caldas da Rainha. «De no haberla recortado, João podía ganar La Vuelta», añadió. «A ver en la Bola del Mundo», terminó en relación a la etapa de mañana que termina en alto, y que presumiblemente será la última oportunidad del luso de vestirse de líder.

La vallisoletana Isabel Martín, la mediadora

La vallisoletana Isabel Martín es la presidenta Asociación de Ciclistas Profesionales. Durante estos días, la corredora profesional pucelana ha tenido que esforzarse casi más que cuando lo hace encima de la bicicleta. La última semana ha tenido que mediar entre corredores y la carrera debido a todos los problemas derivados de las protestas pro Palestina que han afectado al devenir de la prueba. «Los corredores están nerviosos, unos lo llevan mejor y otros peor, pero también están siendo días muy, muy difíciles para los organizadores. La gente no se da cuenta de todo el trabajo que hay detrás de La Vuelta, y la solución no está ni siquiera en manos de ellos».

Cumbia por Bernal: su bote y éxtasis por el maillot

El ciclista más aclamado de la contrarreloj vallisoletana no fue el líder, Jonas Vingegaard. Tampoco lo fue João Almeida y las decenas de banderas portuguesas que aparecieron por el recorrido de la crono. Ni siquiera Mario Aparicio, aclamado por los aficionados de Aranda de Duero, que no se quisieron perder la etapa de su paisano... El fervor llegó con Egan Bernal en la meta de la Plaza de Zorrilla. El campeón colombiano apenas podía escuchar las preguntas de los numerosos medios cafeteros desplazados a Valladolid para seguir la trayectoria del líder del equipo lNEOS. Bernal tuvo que pararse a firmar, a hacer 'selfies', dar su bidón y ver cómo su maillot de campeón de la lucha contra el crono de Colombia se convertía en la prenda más deseada de sus seguidores.

Ruta de huida para los ciclistas de Israel

Los ciclistas del Israel–Premier Tech, pese a su deseo de pasar desapercibidos, volvieron a concentrar la atención de La Vuelta, esta vez en Valladolid. Todos los corredores del equipo hebreo estuvieron escoltados por un motorista de la Guardia Civil para evitar posibles altercados. Aunque no se han hecho públicos incidentes a su paso por la ciudad, en las dos etapas previas, los ciclistas del equipo israelí sufrieron el lanzamiento de chinchetas. En la meta de la Plaza de Zorrilla, los últimos dos corredores del equipo no llegaron a la zona de los auxiliares, y se desviaron escoltados por otra ruta para evitar la confrontación que vivieron sus compañeros con un grupo de manifestantes pro Palestina en la calle Miguel Íscar.

La 'cabra' de Ayuso de menos de 7 kilos

Las bicicletas de contrarreloj, o popularmente 'cabras', fueron el objeto de flashes durante toda la etapa de Valladolid. Todas ellas tuvieron que pasar un meticuloso examen previo a la carrera, en el que los jueces de la UCI pesaron y midieron los distintos elementos en una carpa ubicada en San Pablo. La bici de Juan Ayuso, por ejemplo, pesa menos de siete kilos, y está considerada una de las más avanzadas en la lucha contra el crono dentro de los avances de Colnago y el propio Team UAE.