El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vingegaard, al término de la prueba; en detalle, Javier Mínguez. A. Mingueza

Vingegaard y Almeida van con las fuerzas justas

«Es verdad que 40 segundos deben ser suficientes para el danés, pero cuidado porque cualquier circunstancia, y no se ve bien a ninguno de los dos, puede provocar un susto»

Javier Mínguez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:12

Una verdadera pena que la crono tuviera que acortar el recorrido, por una parte por el espectáculo pero por otra también por lo bonita que ... estaba la ciudad, repleta de gente con ganas de disfrutar del paso de los corredores. El paso por Parquesol hubiera añadido un atractivo y un aliciente más que añadir al pulso que mantienen Vingegaard y Almeida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo recorrido de la Contrarreloj de Valladolid
  2. 2 El nuevo recorrido de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, horarios y manifestaciones
  3. 3 La contrarreloj de Valladolid se reduce a 12 kilómetros por las protestas pro Palestina
  4. 4

    Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso
  5. 5 Muere una motorista en una colisión con un coche en la VA-30
  6. 6

    ¿Qué ha costado que la Vuelta Ciclista pase por Valladolid?
  7. 7

    Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer
  8. 8 Hallan el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el 4 de agosto en Palencia
  9. 9

    Guía para sobrevivir este jueves a los cortes de tráfico por la Vuelta en Valladolid
  10. 10

    El tijeretazo a la Vuelta no evita los atascos y las protestas contra Israel en torno al nuevo circuito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Vingegaard y Almeida van con las fuerzas justas

Vingegaard y Almeida van con las fuerzas justas