La ampliación del Hotel Colón Plaza se materializa con el vaciado del inmueble

Un esqueleto arquitectónico va vislumbrándose en el número 22 de la Acera Recoletos. La ampliación del Hotel Colón Plaza comienza a ser una realidad ... con la primera fase de unos trabajos complejos donde dos grandes estructuras de andamios ya sujetan por Recoletos y por Gamazo sendas fachadas del inmueble que deja a la vista un diáfano interior de bajo más cuatro alturas, que, de la mano de una empresa local, empieza a soñar con convertirse en poco más de año y medio en un establecimiento hotelero de referencia en la capital vallisoletana.

El edificio prácticamente de portada cuadrada con nueve aberturas, de las cuales seis son balcones típicamente vallisoletanos, con balaustrada de rejería y tres miradores, afronta en la actualidad su vaciado. Planta a planta, están ejecutándose estas tareas entre el segundo y primer piso. Los trabajos enseñan un espacio en demolición donde grandes vigas de madera se entrecruzan para salvar sendas fachadas ahora contenidas entre dos grandes cuerpos de andamiaje en Recoletos y Gamazo como consecuencia de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) las tiene catalogadas como P3, es decir, un nivel de protección estructural y, por tanto, se tienen que mantener.

A partir de aquí, un vaciado íntegro del interior con unas labores que se han visto inicialmente alteradas por las obras del saneamiento del tramo de Gamazo entre plaza de Colón y calle Bailén, lo que ha retrasado algo la instalación el andamiaje.

Trabajos de vaciado del edificio. El Norte

Una vez salvado este escollo, el desescombro empezó a principios de mes tanto en la parte estructural del inmueble pero también en el vaciado de los elementos interiores que estaban en el bloque de sus antiguos inquilinos. «Se trata de una obra complicada», explica el propietario del nuevo negocio, Francisco Javier de Frutos, dueño del hotel contiguo. Esta obra servirá de ampliación de esas instalaciones boutique de cuatro estrellas que pasarán de 56 a 80 habitaciones.

Una ampliación que igualará en pisos y en alturas los dos establecimientos «en lo que significará un hotel bien dimensionado para una ciudad como Valladolid», explica el también propietario de los hoteles Atrio y Catedral de 3 y 4 estrellas respectivamente.

Precisa que «las nuevas dependencias serán perfectas para una gestión moderna y profesional con sello de Valladolid». Y es que De Frutos quiere hacer de sus negocios marca Valladolid fomentando el empleo local. Que estos trabajadores puedan atender a los huéspedes de negocios de turismo familiar o de ocio de la mejor manera ante la posibilidad de preguntas frecuentes sobre la ciudad, por ejemplo.

Reconoce que la apuesta turística de la capital, que incluye el turismo de negocios, «es muy potente y sigue creciendo con múltiples recursos para disfrutar de una estancia donde el marco es único e incluso por deslumbrante para muchos al descubrirlo».

Dos edificios conectados

Ante este potencial, el Hotel Colón Plaza va acorde a los tiempos y se adapta con esta ampliación en plena Acera Recoletos, a las puertas, por ejemplo, de la estación de trenes, principal punto de llegada de viajeros. Y ante el nivel de clientes que se está adquiriendo el nuevo hotel sumará 26 habitaciones a las existentes conformando un único edificio, dado que estará comunicado en el interior tanto en los pisos de habitaciones como en la recepción de vestíbulo principal como en los sótanos donde está el restaurante y se ampliarán también los salones y comedores con espacios modulables y adaptados a cada necesidad.

Pero hasta ese momento, como resume con especial ilusión De Frutos de la Torre, afronta una obra «especialmente laboriosa» en lo que significa construir un nuevo edificio, adaptado a los tiempos, donde el comienzo del mismo pasa por su vaciado, consolidación de fachadas, excavación de sótanos para igualar cotas al hotel contiguo y construcción del nuevo bloque. En su interior, como precisa su dueño, características diferentes y exclusivas como, por ejemplo, la creación de once suites con vistas hacia la Acera Recoletos.

Unos trabajos con una ejecución estimada de 14 o 15 meses pero que por su envergadura siempre acaban variando el calendario previsto hasta el punto de que su intención hasta hace nada era estrenarlo el próximo año y ahora manejan la posibilidad de abrir las puertas del gran complejo Colón Plaza durante el primer trimestre de 2027.

Depende de las distintas fases. Lo que nunca varía según Francisco de Frutos es «ir sumando en la masa hotelera de Valladolid con una infraestructura de primer nivel para una ciudad cada vez mejor situada en los datos de recepción de visitantes con múltiples perfiles».

En este sentido cabe destacar que, por ejemplo, a pocos metros de este Hotel Colón Plaza, está el Hotel Felipe IV, un clásico establecimiento de la capital de 4 estrellas que afronta desde hace unos meses una remodelación integral tras hacerse público que será la cadena internacional Barceló la que lo gestione tras su adquisición en 2023. Con 138 habitaciones, alguna más que las actuales, la previsión inicial es estrenarlo en 2026.

Antes, este mismo año, sí esta prevista la apertura del Eurostars de 5 estrellas en las plantas superiores del antiguo El Corte Inglés de Constitución. Y el próximo año también está prevista la apertura del Hotel Voco Valladolid según anunció el grupo hotelero internacional IHG Hotels & Resorts en el que ha sido durante varias décadas el NH Ciudad de Valladolid.