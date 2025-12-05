Alumnos de seis colegios conmemoran en Valladolid el 47 aniversario de la Constitución El salón de plenos del Ayuntamiento acoge el acto, en el que se han abordado los artículos 39 y 48 de la Carta Magna

El Norte Valladolid Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:22 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Valladolid ha conmemorado este viernes el 47 aniversario de la Constitución Española con un acto presidido por la teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, que ha tenido lugar en el salón de plenos de la Casa Consistorial y que ha contado con la participación de 60 escolares de los centros educativos Rafaela María, Santa María la Real de Huelgas, Isabel La Católica, León Felipe, Nuestra Señora del Rosario y La Enseñanza.

Esta actividad, que se oferta a los centros escolares a través de la Guía Municipal de Recursos y Actividades Educativas, es una de las mejor valoradas y muy demandada por los colegios de Valladolid. Se trata de una actividad complementaria, organizada por la Concejalía de Educación y Cultura, a la que asisten cada año alumnado y profesorado de los centros que lo solicitan.

El objetivo de esta actividad es divulgar los valores propugnados en esta norma suprema, acercar su contenido a los alumnos del último ciclo de primaria y ESO y significar la importancia de conocer la Constitución Española desde edades tempranas. Este año, los temas de trabajo que se han elegido han sido los artículos 39 y 48 de la Constitución Española.

El artículo 39 se refiere a que los poderes públicos asegurarán «la protección social, económica y jurídica de la familia» mientras que el 48 garantiza que «los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural».