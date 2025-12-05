El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acto para conmemorar el 47 aniversario de la Constitución Española, este viernes en el Ayuntamiento de Valladolid. El Norte

Alumnos de seis colegios conmemoran en Valladolid el 47 aniversario de la Constitución

El salón de plenos del Ayuntamiento acoge el acto, en el que se han abordado los artículos 39 y 48 de la Carta Magna

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:22

Comenta

El Ayuntamiento de Valladolid ha conmemorado este viernes el 47 aniversario de la Constitución Española con un acto presidido por la teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, que ha tenido lugar en el salón de plenos de la Casa Consistorial y que ha contado con la participación de 60 escolares de los centros educativos Rafaela María, Santa María la Real de Huelgas, Isabel La Católica, León Felipe, Nuestra Señora del Rosario y La Enseñanza.

Esta actividad, que se oferta a los centros escolares a través de la Guía Municipal de Recursos y Actividades Educativas, es una de las mejor valoradas y muy demandada por los colegios de Valladolid. Se trata de una actividad complementaria, organizada por la Concejalía de Educación y Cultura, a la que asisten cada año alumnado y profesorado de los centros que lo solicitan.

El objetivo de esta actividad es divulgar los valores propugnados en esta norma suprema, acercar su contenido a los alumnos del último ciclo de primaria y ESO y significar la importancia de conocer la Constitución Española desde edades tempranas. Este año, los temas de trabajo que se han elegido han sido los artículos 39 y 48 de la Constitución Española.

El artículo 39 se refiere a que los poderes públicos asegurarán «la protección social, económica y jurídica de la familia» mientras que el 48 garantiza que «los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  2. 2

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  3. 3

    Tensión familiar en la Audiencia de Valladolid para saber quién esquilmó la cuenta de la abuela
  4. 4 La Junta pagará en enero a sus empleados los atrasos de 2025 y una subida salarial del 4%
  5. 5 Cambios en la tarjeta Buscyl para menores de 15 años
  6. 6

    El «monstruo» que degolló a su mujer en plena autovía y tiró su cadáver a un contenedor
  7. 7 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  8. 8 Multitudinario adiós a José Luis Cienfuegos, la mirada «curiosa, valiente y abierta» que es ya historia del cine
  9. 9

    Un cambio del PGOU por sentencia desatasca al menos 400 pisos entre la antigua azucarera y Findus
  10. 10 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Alumnos de seis colegios conmemoran en Valladolid el 47 aniversario de la Constitución

Alumnos de seis colegios conmemoran en Valladolid el 47 aniversario de la Constitución