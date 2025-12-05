El Congreso celebra el Día de la Constitución en un ambiente de crispación y con la ausencia de la mitad de los grupos

El Congreso se prepara para celebrar este sábado el cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978 en medio de un ambiente de crispación política ... y con las sonadas ausencias de Vox y los socios independentistas. El partido que lidera Santiago Abascal, como ya hizo el 12 de octubre, en Día de la Fiesta Nacional, o el de noviembre en los actos por los 50 años de la reinstauración de la Monarquía en España, volverá a dar un plantón institucional al seguir con su línea de «no compartir espacio con un Gobierno instalado en la corrupción y la ilegitimidad».

La portavoz del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso, Pepa Millán, ha enviado una carta al jefe del Estado Mayor de la defensa, que dirige el izado de bandera en la carrera de San Jerónimo con el que dará comienzo la celebración, para agradecer la invitación explicar los motivos de la ausencia.

No serán los únicos, tampoco se encontrarán en la celebración de la efeméride en el hemiciclo ni durante el izado de la bandera los representantes de PNV, EH Bildu, ERC y Junts en el Congreso y el Senado, como ha sucedido en años anteriores.

Se espera que el epicentro de la celebración se produzca en el Salón de los Pasos perdidos. A partir de las 11.20 horas, y tras el izado de la bandera, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, saludarán a los invitados al acto principal.

Además de Armengol y Rollán, está confirmada la presencia del presidente del Gobierno y el grueso de su Gabinete de Ministros, de integrantes de las Mesas del Congreso y del Senado, del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de representantes del Poder Judicial y de miembros de la sociedad civil.

Pugna por la corrupción

Será un broche final -a falta de un pleno en el Congreso y las elecciones en Extremadura del 21-D, que darán comienzo al nuevo ciclo electoral- a un año en el que la tensión y la crispación han marcado el curso político y jurídico, con PSOE Y PP enfrentados por los casos de corrupción que rodean al Gobierno.

En concreto, el 'caso Koldo' ha provocado, de entrada, la prisión provisional para los dos exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aún diputado del Grupo Mixto, y Santos Cerdán -ahora está en libertad-, así como del exasesor de Ábalos, Koldo García.

Otro de los hitos de este año ha sido la condena de inhabilitación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo por un delito de revelación de datos privados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, un fallo que el Gobierno acata pero que le ha llevado a criticarlo.