El Congreso celebra el Día de la Constitución en 2024. EP

El Congreso celebra el Día de la Constitución en un ambiente de crispación y con la ausencia de la mitad de los grupos

Vox volverá a ausentarse de un acto que pone el broche a un año parlamentario tensionado por los casos de corrupción que rodean al Gobierno y la condena a García Ortiz

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:19

El Congreso se prepara para celebrar este sábado el cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978 en medio de un ambiente de crispación política ... y con las sonadas ausencias de Vox y los socios independentistas. El partido que lidera Santiago Abascal, como ya hizo el 12 de octubre, en Día de la Fiesta Nacional, o el de noviembre en los actos por los 50 años de la reinstauración de la Monarquía en España, volverá a dar un plantón institucional al seguir con su línea de «no compartir espacio con un Gobierno instalado en la corrupción y la ilegitimidad».

