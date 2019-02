La alcaldesa de Zaratán, Susana Suárez, abandona el Partido Popular La alcaldesa de Zaratán, Susana Suárez, durante la rueda de prensa en la que ha anunciado su salida del Partido Popular. / J. DE LA FUENTE La edil acusa al Presidente Provincial de su partido, Jesús Julio Carnero, de «cinismo y de engañar a los ciudadanos» JOTA DE LA FUENTE Zaratán Martes, 19 febrero 2019, 17:18

La alcaldesa de Zaratán, Susana Suárez, ha anunciado este martes por la tarde en una rueda de prensa que tuvo lugar en el salón de plenos del ayuntamiento, su decisión «de abandonar con efecto inmediato el Partido Popular». El detonante de la decisión de la alcaldesa procedería de su conocimiento de no ser la propuesta por la Junta Local del PP en Zaratán, pendiente de convocatoria, de la que Susana Suárez es miembro nata y que preside Mariano Negro. No quiso desvelar cuál será su futuro político. Podría ser Ciudadanos o VOX. Todo apunta a que será la formación verde la que cuente con Susana Suárez en sus listas una vez pasen unos días y tome alguna decisión, pero para esto habrá que esperar. De Ciudadanos, actualmente, Suárez estaría muy alejada ideológicamente.

Susana Suárez ha sido militante del Partido Popular desde el año 1993. Zaratán es el municipio más grande que gobierna el Partido Popular de los 225 municipios de la provincia de Valladolid. «Soy alcaldesa por estas siglas desde el año 2013 y, si ahora tomo esta decisión, se debe a que ya no reconozco dentro de esta formación, ninguno de los valores que una vez me movieron a formar parte de ella. Me invaden sentimientos de desánimo, desilusión y tristeza, al ver como se desmorona un proyecto político que una vez fue ilusionante, creíble y eficaz», indicó, visiblemente enfadada.

El candidato del PP en Zaratán para las próximas elecciones municipales del 26 de mayo saldrá de la terna que forman los actuales concejales Roberto Migallón, Cristina García Pico o Luciano Sancho Argüello, con las máximas posibilidades para los dos primeros. Susana Suárez se había postulado meses atrás en las primarias del PP, provinciales y regionales, claramente a favor de los candidatos de ambos procesos que no apoyaba Jesús Julio Carnero, dando la cara en todo momento a favor de Borja García Carvajal y de Alfonso Mañueco.

Susana Suárez comparó la situación de su ex partido con la de un edificio «cuyos cimientos hubiesen contraído una rara enfermedad que los va carcomiendo poco a poco y que acabarán por destruir por completo todo aquello que, con mucho trabajo, esfuerzo y hasta con su vida, muchos otros construyeron años atrás. La enfermedad de estos cimientos tiene muchos nombres. Podría llamarse corrupción, podría llamarse falta de valores, podría llamarse clientelismo, podría llamarse división interna… y seguramente podría encontrar unos cuantos nombres más», describió metafóricamente.

La alcaldesa de Zaratán señaló que «muchos vimos en el reciente cambio de liderazgo dentro del partido una luz de esperanza, pero esta enfermedad ha calado tan hondo en los cimientos del partido, que lo ha transformado en una especie de zombi de lo que una vez fue. El Partido Popular, al menos en la Provincia de Valladolid, se mueve y emite sonidos, pero está muerto, como se ha venido demostrando con la pérdida de un gran número de votos y de la mayoría de los ayuntamientos importantes de la provincia», comenzó diciendo añadiendo dureza a su comparecencia.

Susana Suárez centró a partir de ese momento su crítica en la figura de Jesús Julio Carnero. Repasó los recientes acontecimientos de Medina del Campo y Laguna de Duero, «donde la dirección provincial del partido ha laminado y ninguneado a sus propios concejales y afiliados en favor de no se sabe qué intereses contrarios a toda lógica y, la cínica explicación del Presidente Provincial, Jesús Julio Carnero, a los ciudadanos son otra clara prueba de esa enfermedad».

Suárez indicó y señaló que «el señor Carnero, que nunca ha sido elegido por los ciudadanos, que no apoyó ni al señor Mañueco ni al señor Casado, pueda ostentar tanto poder, pueda dirigir con tanto sesgo una provincia, pueda actuar con tanta impunidad política y además tenga el cinismo de salir en los medios, poniendo voz de 'no haber roto un plato', apelando a la voluntad de la Junta local. Es imposible como digo, ser más cínico. Es imposible engañar más a los ciudadanos», sentenció.

Jesús Julio Carnero. / G. V. «Si el PP de Zaratán propone como candidata a Susana Suárez, el Comité Electoral Provincial lo ratificará» Cuatro horas antes de las duras palabras dirigidas por la alcaldesa de Zaratán hacia su presidente en la rueda de prensa en la que anunciaba su intención de abandonar el Partido Popular, Jesús Julio Carnero había realizado unas declaraciones respecto a la decisión de la junta local de Zaratán. El presidente del PP de Valladolid, Jesús Julio Carnero, señaló al filo de la una de la tarde que «si la Junta Local del partido en Zaratán propone como candidata a Susana Suárez, actual alcaldesa del municipio, el Comité Electoral Provincial lo ratificará». Así lo ha indicado este martes en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de recordar que «hasta el momento todas las propuestas que han elevado las juntas locales han sido ratificadas». No obstante, ha subrayado que desconoce cuándo se puede convocar esta Junta y ha reconocido que no ha hablado con Suárez sobre su posible candidatura «desde finales del año pasado». Por último, el presidente de los 'populares' vallisoletanos ha insistido en que «no sabe» cuándo se convocará la correspondiente Junta pero, una vez se haga, se darán los mismos pasos que con el resto de municipios de una forma «adecuada, idónea y correcta».

A partir de ahí, Susana Suárez realizó un alegato sobre los sucesos acontecidos en la Junta local de Zaratán, comparándola con la de otros muchos municipios como Medina del Campo, Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda, u Olmedo, «constituidas mediante una farsa electoral, como coartada democrática para poder manejar los procesos electorales». La edil zaratanera relató las prácticas de su expartido, «se entorpece a los candidatos no deseados, se permite que voten personas ajenas al municipio y se consigue el resultado deseado con irregularidades de todo tipo y el proceso culmina con la lamentable actuación del presidente provincial diciendo en prensa: yo no he hecho nada, ha sido la voluntad de la Junta local que ha votado».

Visiblemente enfadada, Susana Suárez, llegado este punto, exclamó «¡qué cinismo!, ¡Qué cara más dura, Señor Carnero!». Dejó posteriormente en el aire varias preguntas referidas a Jesús Julio Carnero: «¿tiene tanto poder dentro del partido popular para que nadie tenga el valor necesario para alzar la voz y denunciar estas prácticas? ¿Puede un partido ser tan deshonesto internamente y pretender ser honesto con los ciudadanos? ¿Qué valores pueden tener unos políticos que se comportan así? ¿Qué valores pueden tener unos políticos que ven este comportamiento y miran a otro lado?».

En los últimos instantes de su comparecencia, Susana Suárez señaló que «la política no es una comedia. Yo llegué a ella para trabajar por los ciudadanos de Zaratán, a la vista está mi gestión. No llegué para luchar contra compañeros de siglas, por lo que no voy a prestarme a ser la protagonista de este sainete, en el que el presidente provincial, el Sr. Carnero, sale al final a decirnos lo bueno e inocente que es, mientras sus acólitos devoran mis restos en la trastienda de la hipocresía». Agradeció el apoyo de muchas personas dentro de su partido, «gente honrada y comprometida pero que, por desgracia, no pueden brillar con toda su luz por culpa de la mediocridad de quienes dirigen la provincia», describió.

La última perla que dejó en su alocución la alcaldesa de Zaratán señaló que «dejo el Partido Popular porque en Valladolid ya no comparto lo que representan sus siglas. No es una organización democrática, no es una organización decente y, además, está dirigida por una persona en la que nadie debería confiar».