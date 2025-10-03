Acude a limpiar el baño de su bar y se encuentra a un cliente con una «gran intoxicación etílica»

El Norte Valladolid Viernes, 3 de octubre 2025, 14:12 Comenta Compartir

Había pasado ya un tiempo desde que había despedido a los últimos clientes y había echado el cerrojo a su bar. Una vez vacío el local, era el momento de llenar cámaras y neveras y de realizar las labores limpieza para que todo estuviera a punto para el día siguiente. Pero la sorpresa para este hostelero, cuyo negocio está ubicado en la zona de Pajarillos, llegó cuando iba a adecentar los aseos.

Eran las cuatro y media de la mañana de este viernes y, fregona y bayeta en mano, se topó con un cliente que estaba dentro del baño con una «gran intoxicación etílica y en estado semiinconsciente». Así que rápidamente, tras ese primer susto inicial, pues se pensaba que estaba solo en el bar, alertó a la Policía Municipal de Valladolid.

Agentes locales se desplazaron hasta este negocio hostelero de Pajarillos y, dado el estado en el que se encontraba el hombre, de 39 años, dieron aviso a los servicios de emergencia. Fue trasladado posteriormente al Hospital Clínico.