Miles de personas salen a la calle para reivindicar «la igualdad real» y los derechos de las mujeres

«En el Día Internacional de las Mujeres volvemos a estar en las calles, sabiendo que nuestras reivindicaciones ni empiezan ni acaban el 8 de ... marzo». La frase, toda una declaración de intenciones, ha resonado esta noche con fuerza y entre aplausos en la Plaza Mayor de Valladolid. Ha sido durante la lectura del manifiesto al que han puesto voz la artista Popy Vegas y Paula Granado, miembro de la Coordinadora de Mujeres de la ciudad, al finalizar la manifestación convocada por esta última organización con el lema 'Ni un paso atrás por nuestros derechos'.

Eso es lo que figuraba en la pancarta que abría la marcha, que ha arrancado a ritmo de batucada a las 20:10 horas desde la plaza de Fuente Dorada, iluminada de morado para la ocasión. Un color que predominaba en las camisetas, los pañuelos y las banderas de las miles de personas -3.800, según la Policía Nacional- que han acudido a la cita convencidas de que es necesario «adoptar medidas más eficaces para conseguir la igualdad real y efectiva», pero también seguir movilizándose «frente a discursos retrógrados y machistas que intentan desmantelar nuestras conquistas».

«No es no, lo demás es violación», «Pucela será feminista o no será», «aquí estamos las feministas», «de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste», «aborto libre y gratuito» y «no se han muerto, las han asesinado», han sido algunas de las consignas más coreadas por los asistentes, que han desplegado hasta once pancartas diferentes.

Entre ellas estaba la que recordaba a Teresa Rodríguez, la enfermera vallisoletana de 23 años asesinada en Bruselas en 2022 a manos presuntamente de su exnovio, en la cárcel desde entonces. La madre de la víctima era una de las que la portaba, por su hija y por todas las que han perdido la vida a manos de sus parejas. En la lona, sobreimpresionado sobre una fotografía de la joven, se leía esa palabra en suajili que tanto le gustaba utilizar, «Endelea» con su significado de «continuar, avanzar» al lado y el mensaje «Basta de violencias machistas. Ni una menos».

Un mensaje en el que también ha incidido la portavoz de la Coordinadora, Yolanda Martín, que ha hecho un llamamiento a la sociedad. «Necesitamos que toda la ciudadanía esté unida y que no permita ningún acto machista, que no seamos tan laxos ante los abusos y ante estos comportamientos machistas que hay, porque al final lo que ocurre es que hay muchos asesinatos de mujeres», ha lamentado.

Junto a esto, ha puesto el foco en «el derecho al aborto, porque estamos viendo que desde muchos frentes la ultraderecha está tratando de cercenarlo». Una preocupación por el avance de ese tipo de ideología que también han expresado los secretarios generales de CC OO y UGT, Vicente Andrés y Óscar Lobo. Este último ha incidido en que «este 8 de marzo sobre todo tiene que valer para hacer frente a la involución que quiere representar la extrema derecha en nuestro país y a nivel internacional», «una ola reaccionaria» que ha abogado por frenar.

En la misma línea se ha expresado Andrés, quien ha advertido de que «nos encontramos ante una amenaza real que viene dada fundamentalmente por las políticas de la extrema derecha, que son antifeministas y contrarias a la igualdad», «un nuevo tiempo, una nueva inflexión» que según ha dicho pone en peligro los logros alcanzados. De ahí que sentenciara que «es el momento de dar un impulso hacia adelante».

Identificado por la Policía

Prueba de esos comportamientos intolerantes fueron los gritos que profirió un individuo al paso de la marcha, que obligaron a intervenir a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía desplegados para garantizar la seguridad. Ante la imposibilidad de proceder a su identificación, puesto que no portaba el DNI, fue trasladado a comisaría para determinar su filiación.

Por lo demás la marcha de Valladolid ha transcurrido con tranquilidad, cerrada por el bloque formado por la Plataforma Abolicionista de Valladolid, la Asociación de Asistencia de Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (ADAVASYMT), el Foro Feminista de Castilla y León y el colectivo Malva (Mujeres Abolicionistas Libres de Valladolid), que han querido visibilizar de este modo su rechazo frontal a la prostitución y a la Ley Trans. Dos asuntos sobre los que no hay consenso en el seno de la Coordinadora, en el primer caso porque aún no ha sido objeto de debate interno y en el segundo porque la plataforma que aglutina a una quincena de asociaciones defiende el feminismo transincluyente.

El recorrido ha abarcado las calles Duque de la Victoria, Miguel Íscar y finalmente Santiago, donde la manifestación ha estado parada durante unos minutos para evitar que coincidiera con la promovida por el Bloque Crítico Transfeminista, menos multitudinaria.