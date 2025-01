Óscar Lobo: «Vamos a ser muy reivindicativos con todo lo relacionado con los servicios públicos»

Óscar Mario Lobo San Juan (Ginebra, 1973) es desde este jueves el nuevo secretario general de UGT en Castilla y León en sustitución de Faustino Temprano. Su candidatura, la única que concurría a la elección, ha salido adelante con un respaldo del 83,88%, ... el más elevado de la historia de la organización. Químico de profesión, «como Rubalcaba», este «hijo de padres inmigrantes, castellanos de Segovia que se fueron a trabajar a Suiza», lleva a gala que sus raíces estén en Sacramenia. Con él y su equipo al frente del sindicato se hace efectivo un «cambio de generación».

–¿Con qué ánimo afronta esta nueva etapa? ¿UGT necesitaba renovarse?

–Con una enorme responsabilidad y compromiso. Al frente de la organización va a estar una Dirección renovada en más del 60% respecto a la que estaba y llegamos con ganas de trabajar y de situar a UGT en la mejor posición en Castilla y León. Tenemos muy claro que solo respondemos ante los trabajadores y las trabajadoras y que quienes marcan el rumbo son nuestros afiliados y afiliadas, y salimos de este congreso con fuerza y con mucha ilusión para resolver los problemas que tenemos en la comunidad.

–El secretario general saliente le señaló como su sucesor, y de hecho hasta ahora ejercía como responsable de Organización. ¿Va a seguir una línea continuista, o marcará su impronta?

–Voy a marcar una impronta diferente porque entramos gente de otra generación. Es cierto que conozco la organización porque he trabajado en direcciones en épocas anteriores, pero esta es una oportunidad para situar a la organización y a los trabajadores y trabajadoras en otro ámbito.

–¿Quiere decir que aspira a que UGT sea la primera fuerza sindical en la región?

–Somos un sindicato con vocación mayoritaria, con vocación de aglutinar al mayor número de representantes y también de afiliados y afiliadas, y vamos a trabajar para ello. En ese sentido, y esto es muy importante, veo al sindicalismo de clase fortalecido en Castilla y León. Quiero que mi sindicato crezca, estamos creciendo y vamos a intentar colocarlo en la mejor posición.

«Aspiro a que se me valore y se me juzgue por cómo hago mi labor»

–Usted es un hombre de la casa, con 25 años de afiliación y una larga trayectoria en puestos directivos. ¿Le preocupa que haya quien piense que conoce más la vida sindical que la realidad del mercado laboral?

–Yo a lo que aspiro es a que se me valore y se me juzgue por cómo hago mi labor, en este caso en la Secretaría General. Y claro que conocemos lo que pasa en las empresas. En la dirección estamos en contacto permanente con las personas que están en los comités de empresa y con los delegados de personal, y yo lo que espero es estar muy conectado con todas las estructuras de la organización.

–¿Cuáles van a ser sus principales líneas de acción?

–El primer objetivo es aumentar el músculo sindical. Queremos extender aún más nuestra representación en los centros de trabajo, porque se nos mide por el número de representantes sindicales. También mantener e incrementar los afiliados. La segunda línea es apoyar a las federaciones autonómicas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores: mejorar su poder adquisitivo, aprovechar la reforma laboral para aumentar la estabilidad y pasar a la jornada de 37,5 horas. Además vamos a ser muy, muy reivindicativos con todo lo que tiene que ver con los servicios públicos: sanidad, educación, vivienda, políticas activas de empleo, pensiones y con la política económica que marca la Administración. Otros objetivos son abordar los desequilibrios entre provincias y dar una respuesta transversal a la extrema derecha en la comunidad. A un año vista hay elecciones autonómicas, entendemos que para nosotros y para una parte de la ciudadanía los últimos dos años de Gobierno de la extrema derecha han supuesto una auténtica pesadilla y una etapa negra de la Junta, y no queremos estar solamente a la defensiva.

«Queremos plantear a la Junta iniciativas y propuestas para mejorar la vida de la gente»

–¿Cómo tiene planteada la interlocución con la Junta?

–En 2025 se cumplen 18 años de la reforma del Estatuto de Autonomía. Hay muchos derechos y principios rectores que se incorporaron entonces que no se han llegado a desarrollar. Uno de ellos es el Diálogo Social como factor de cohesión social y de progreso económico. Queremos plantear a la Junta iniciativas y propuestas para mejorar la vida de la gente, para avanzar y progresar. Le vamos a instar a que establezca procesos de negociación. Una interlocución abierta, mano tendida para mejorar la vida de las personas de Castilla y León, pero sin excluir ámbitos reivindicativos y de crítica cuando entendamos que se está perdiendo calidad en los servicios públicos o en alguna política como la vivienda.

–¿Quiere decir con eso que va a haber más conflictividad social?

–Siempre que se ataque y se recorten derechos a los trabajadores de Castilla y León, siempre que entendamos que no se están prestando unos servicios públicos de calidad o que hay políticas de la Junta que van en detrimento de ellos, por supuesto que responderemos y abriremos procesos de movilización.

–¿El hecho de que ahora el PP gobierne en solitario, sin Vox, es beneficioso?

–Ahí quiero ser tajante. Desde que la extrema derecha abandonó el Gobierno el clima en Castilla y León es completamente diferente. Ya no se promueve la confrontación y el odio. Ya no se ataca desde el Gobierno a determinados ámbitos, y creo que eso es bueno para el conjunto de la comunidad. Ya no somos foco de atención mediática a nivel nacional e internacional. Creo que todos en general, incluso el propio Gobierno de la Junta, así lo han valorado. Hay que establecer un cordón sanitario a la extrema derecha, y ese también va a ser uno de nuestros objetivos de aquí a las próximas elecciones.

–¿Cómo va a ser la relación con la patronal?

–Queremos que se sumen al proceso de reducción de la jornada a 37,5 horas, y explorar otras vías. Queremos abrir un cauce de negociación para que se mejoren todas las condiciones que sean posibles, también en materia salarial. Es decir, que no solo se traslade el acuerdo interconfederal de negociación colectiva, sino que podamos ir más allá y abrir procesos nuevos que mejoren la situación de Castilla y León.

Un equipo «sólido»

–¿Qué virtudes reúne el equipo del que se ha rodeado para los próximos cuatro años?

–Son gente con experiencia, hombres y mujeres que van a dar lo mejor de sí en este nuevo proyecto. Con toda seguridad va a ser una de las mejores direcciones de UGT en los 32 años que llevamos como unión autonómica. Es un equipo sólido, con mucha trayectoria y sobre todo con las ganas de una generación diferente.

«La diferencia que he notado esta vez respecto a otros procesos es que salimos más fortalecidos, más cohesionados y más unidos»

–Su antecesor salió elegido con el 65,29% de los votos y usted con casi el 84%. ¿Cómo lo valora?

–El congreso constituyente de UGT en Castilla y León fue en 1993 y en estos 32 años las transiciones de cambio nunca han sido fáciles, la digestión siempre ha sido pesada, no ha sido con altos porcentajes. De nueve procesos ha habido muy pocos, dos o tres, en los que el porcentaje de apoyo ha sido superior al 70%. Llevamos en nuestro ADN que no se regala fácilmente un respaldo inicial aunque luego, desde que se termina el congreso, se cierran filas. Con independencia del resultado, la diferencia que he notado esta vez respecto a otros procesos es que salimos más fortalecidos, más cohesionados y más unidos.