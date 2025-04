«A muchos chavales las matemáticas les resultan difíciles porque se enfocan en memorizarlas»

Tomen nota: Fernando González Vivanco. Éste es un nombre del que se hablará mucho en el futuro. Con solo 17 años, este vallisoletano es una ... de las jóvenes promesas del pensamiento lógico en España y… pronto también del mundo. Él es uno de los seis ganadores de las medallas de oro en la 61ª Olimpiada Matemática Española, que se ha disputado en Gijón este fin de semana. Este logro le da el pase directo a la Olimpiada Matemática Internacional (IMO), que se disputará en Sunshine Coast, Australia, en julio, y, si todo va bien y se clasifica entre los cuatro mejores españoles, también podrá ir a la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, que se celebrará en Chile en septiembre.

La Olimpiada Matemática organizada por la Real Sociedad Matemática Española ha reunido en esta edición a 77 jóvenes talentos de toda España. En ella, los participantes se enfrentaron a seis problemas matemáticos de gran complejidad. Los tres integrantes de la delegación de Castilla y León hicieron tan buen papel que todos regresaron a casa con medalla. El salmantino Diego Alonso Domínguez logró otro oro y el leonés Ángel Ibáñez Gutiérrez un bronce.

«Ha sido una experiencia increíble. Los problemas eran difíciles, pero eso precisamente me hizo disfrutar muchísimo de la prueba. Nos dieron siete horas para hacer seis problemas. Me siento muy orgulloso de haber llegado hasta aquí y ahora el reto es Australia», afirma este joven, que junto con Diego Alonso y los otros cuatro medallistas de oro (dos de Galicia y dos de Madrid), forman un sólido equipo con posibilidades de triunfo de cara a la IMO de Australia.

Desde muy pequeño, Fernando demostró un talento excepcional para los números y las fórmulas. Su mejor pasatiempo siempre ha sido resolver ecuaciones y enfrentarse a desafíos matemáticos cada vez más complejos. Su talento despuntaba y en 6º de primaria, fue seleccionado para participar en el programa ESTALMAT (Estímulo del Talento Matemático), algo que marcó un punto de inflexión en su trayectoria.

Actualmente estudia 1º de Bachillerato en el colegio La Consolación y es igual de brillante en el resto de asignaturas, aunque no las disfrute tanto como las matemáticas. De hecho, el año pasado obtuvo el premio extraordinario de ESO en Valladolid. «Las matemáticas son muy bonitas. La pena es que creo que son una de las actividades creativas más infravaloradas. La gente piensa que solo el arte o en la literatura se puede encontrar creatividad, sin embargo, en las matemáticas también se puede ser muy creativo, sobre todo las mates olímpicas», defiende Fernando.

A diferencia de la mayoría de los estudiantes, para él, las matemáticas no son solo una asignatura, sino una pasión: «A mí me gusta pensar, inventarme cosas. Disfruto resolviendo problemas en casa, sin embargo, la asignatura en sí me gusta menos, ya que me parece muy mecánica y teórica. A mí realmente lo que me interesa es desarrollar ideas, darle vueltas a un problema hasta encontrar una solución propia. Es como realmente disfruto», comenta. «Sé que es una materia que a muchos chavales les cuesta y la encuentran difícil. En mi caso, no sé si es talento natural o entrenamiento, o una mezcla de ambos. Aquellos que no encuentran las matemáticas interesantes es porque se enfocan más en memorizar fórmulas que en pensar», opina.

Un catedrático matemático como mentor

Fernando asiste cada semana a los seminarios impartidos por el catedrático de Matemáticas jubilado Francisco 'Paco' Bellot Rosado, quien es miembro de la comisión de olimpiadas de la Real Sociedad Matemática Española y representante para Europa de la World Federation of National Mathematics Competitions. Bellot lleva años siendo su mentor, acompañándole en su crecimiento académico y personal. Este veterano profesor, que a sus 83 años sigue al pie del cañón en las aulas, también se desplazó a Gijón para apoyar a su pupilo y a sus dos compañeros de delegación. «Fernando es un chico muy trabajador, muy inteligente y muy buena persona. Lo tiene todo para triunfar. Estoy seguro de que el día de mañana hará una buena carrera en el ámbito de las Matemáticas», destaca Bellot. «Llevo más de 50 años enseñando y él es uno de los alumnos más brillantes que han pasado por mis clases. Lo que mejor se le da es la geometría. El resto de problemas también los hace bien, pero en geometría es fabuloso. En la IMO de Australia tendrá que enfrentarse a retos matemáticos más difíciles que los que ha resuelto hasta ahora, pero ya me ocuparé yo de que vaya bien preparado. Estas competiciones no solo premian el talento académico, sino que también fomentan el desarrollo de habilidades analíticas y la pasión por el conocimiento», apunta este docente.

Fernando lleva años presentándose a las olimpiadas en sus distintas fases y casi siempre ha tenido podio. Sólo en el año pasado consiguió la medalla de bronce en la Olimpiada Nacional de Matemáticas de Bachillerato celebrada en Calatayud y una mención de honor, equivalente a una medalla de oro, en la Olimpiada Matemática de 4º de la ESO celebrada en Melilla. Le entusiasman estas competiciones y para aquellos jóvenes que están pensando en participar, Fernando tiene un consejo. «Les diría que, si están con un problema cinco horas, tres días o un mes, no pasa nada. Resolver problemas matemáticos lleva tiempo. Hay que tener paciencia», dice este joven que ahora sólo piensa en batirse con los mejores del mundo en Australia. «Confío en mis posibilidades. Sé que sacar plata es muy difícil, pero intentaré dar lo mejor de mí. Además, las notas son públicas, así que mejor hacerlo bien», confiesa este prodigio de las cifras.