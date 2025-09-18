Unas 500 personas vuelven a mostrar en Valladolid su solidaridad con Palestina Los asistentes, que se concentraron en la Plaza de la Universidad, denunciaron de nuevo la grave situación que vive el pueblo palestino

Unas 500 personas volvieron a mostrar en Valladolid su repulsa e indignación ante la grave situación que vive el pueblo palestino y exigir medidas contundentes frente a la ofensiva israelí, demostrando así su repulsa e indignación «ante el terrible recrudecimiento de la barbarie sionista», expresan en un comunicado.

La convocatoria, a cargo de la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid, tuvo lugar en la Plaza de la Universidad tras la proyección del documental 'Más grandes que Israel', dirigido y realizado por Cristian Pirovano e Ismael Al Bes que relata la memoria del pueblo palestino antes de la Nakba. Esta actividad tuvo lugar en el Aula Mergelina (Facultad de Derecho) y contó con la participación en el coloquio de Cristian Pirovano, codirector del documental.

Desde la plataforma apuntan que siguen y seguirán «haciendo todo lo posible hasta que Palestina sea libre e invitamos a la ciudadanía a seguir pidiendo al Gobierno el embargo a Israel por Real Decreto Ley. Paremos el genocidio», comentaron. Además volvieron a mostrar su agradecimiento a todos los que salieron a la calle durante la contrarreloj de la Vuelta Ciclista en Valladolid para mostrar su rechazo a cualquier tipo de relación «con el estado genocida de Isarel y sus cómplices», añaden desde la plataforma, que también muestra su apoyo a la Sumud Flotilla en su jornada de lucha por Palestina.

Además este mes tiene lugar una exposición fotográfica bajo el título de 'Una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba, 1889-1948', recopilación de la fotógrafa y activista por los derechos humanos Sandra Barrilaro, y que se podrá visitar hazsta el día 30 de septiembre en la primera planta de la Facultad de Filosofía y Letras. Ambas actividades están organizadas por la propia Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid y cuentan con el apoyo de Responsabilidad Social Universitaria de la UVA.